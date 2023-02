Trabajador de Wong con síntomas de COVID-19 reporta que no le hicieron la prueba en hospital Negreiros [AUDIO]

Los asegurados de Lima Norte reciben atención especializada en el hospital Luis Negreiros de nivel II. | Fuente: Essalud | Fotógrafo:

Un trabajador del supermercado Wong de San Miguel, de 24 años, presenta síntomas del nuevo coronavirus desde hace 14 días.

El joven indicó a RPP que cuando acudió al hospital Negreiros del Callao (Essalud) en 2 ocasiones le indicaron que sería en vano realizarle la prueba de descarte.

“Llevo dos semanas que estoy con los síntomas de la COVID-19. Fui al hospital hace una semana para que me atiendan. Tuve que quedarme un día entero porque la atención es bien lenta. Solamente hay dos doctores. Me dijeron que era en vano que me haga la prueba y solamente me enviaron pastillas para tratar los síntomas”, dijo.

El trabajador se encuentra muy preocupado, ya que vive con familiares que son parte del grupo vulnerable al nuevo coronavirus. Entre ellos, sus dos hermanos de 9 y 13 años, que sufren de asma, y su madre, quien padeció de un cáncer al riñón.

Se recuerda que el supermercado Wong ya ha reportado al menos tres casos positivos a la COVID-19.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Trabajador con síntomas de COVID-19 pide atención para su familia | Fuente: RPP Noticias

Essalud responde

Karin Contreras, gerenta de la Red Prestacional Sabogal, señaló que este domingo se comunicaron con el paciente y le dijeron que se acerque al hospital para realizarle la prueba rápida. El joven trabajador indicó que al ser toque de queda total no podía acudir hoy.

Contreras detalló que, para los asegurados de la Red Sabogal, se ha habilitado cinco hospitales para atender casos COVID-19: Marino Molina (Comas), Gustavo Lanata (Huacho), Octavio Mongrut (San Miguel), Negreiros (Callao) y el de Sabogal (Callao). A este último llegan los casos de mayor gravedad.

La doctora indicó que si el joven tuvo contacto estrecho con su compañero de trabajo que dio positivo a la prueba, “asuma también” que es positivo a la COVID-19.

“Si yo tuve el contacto, pienso y asumo que tengo también el virus. Me aíslo en la casa, protejo a mis hermanos, protejo a mi madre. Si no tengo dificultad respiratoria y temperatura elevada, yendo a un hospital, me voy a contagiar probablemente. Entonces, le pedimos a la población que asuma ir al hospital cuando se encuentre con dificultad respiratoria, con síntomas que ameriten atención médica inmediata. No porque le picó la garganta o le dio tos”, dijo.

“Creo que ir al hospital es solamente exponernos”, añadió.

Te sugerimos leer