El defensor del pueblo reveló que fue detenido por las Fuerzas Armadas, pero que el trato fue cordial y respetuoso. | Fuente: Andina

Esta mañana el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez se refirió a las medidas dictadas por el presidente Martín Vizcarra para frenar la expansión del nuevo coronavirus en el país. En este sentido, aseguró que durante la inmovilización social obligatoria y el estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo no pierde su rol supervisor y colaborativo.

“Si bien es cierto que en el Estado de Emergencia los derechos se restringen; no es que desaparecen. El derecho de regresar a tu hogar no puede ser eliminado; por lo tanto, nosotros en colaboración con las autoridades, logramos que estos ciudadanos lleguen a sus domicilios. Esto mismo, que afortunadamente ya ha ido bajando, puede hacerse en todas las regiones en donde hayan ciudadanos que no hayan logrado llegar a sus viviendas”, precisó.

Asimismo, con respecto a las medidas impuestas por el Gobierno, Gutiérrez indicó que pueden ser objeto de ajustes y perfeccionamientos. La Policía Nacional, añadió, es la encargada de preservar el orden interno durante estos días.

“Las medidas son durísimas pero muy necesarias. Como bien señaló el presidente, se toman porque hay un grupo de ciudadanos ­–menor pero significativo– que no ha estado cumpliendo las disposiciones de cuarentena que había establecido el Gobierno. De modo que, son medidas muy duras, que se están dando al hilo de una circunstancia completamente inédita; y por eso es posible que estas medidas tengan que ser objeto de ajustes, perfeccionamientos porque, repito, son situaciones absolutamente inéditas, y es comprensibles que no sean perfectas. No busquemos la perfección en estas medidas”, dijo y añadió que hoy es “el momento de alinearnos” y de cumplir con las medidas dispuestas.

MOTINES Y PERSONAS VARADAS

Gutiérrez habló también sobre el motín ocurrido en Piura, que se originaron debido a la elevación de precios de determinados bienes al interior de las cárceles y las medidas restrictivas impuestas en cuanto a las visitas de los internos.

“El día de ayer ha habido un motín en Piura y el jefe de oficina César Orregua ha estado presente, ha coordinado con las autoridades en su conjunto (INPE, Policía) y han logrado develar este motín. Hay que recordar que en los penales hay tiendas que venden determinados productos, y estos habían subido sus precios, y esto generó un motín que, afortunadamente, ha sido controlado. Estamos hablando de más o menos 1000 internos”, explicó.

Otro caso importante es el que sucedió en La Libertad: al ver que 100 personas estaban varadas y tenían que ir a Chiclayo, se logró articular –con las autoridades y la empresa privada– el traslado a su domicilio. En ese grupo habían 40 adultos mayores.

Your browser doesn’t support HTML5 audio El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, opina sobre las medidas de restricción dispuestas por el Gobierno para enfrentar al Covid-19. | Fuente: RPP Noticias - Andina

Te sugerimos leer