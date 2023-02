Contraloría: Casi 5 de cada 10 municipios a nivel nacional aún no registran entrega de canastas

Entrega de canastas por estado de emergencia

Por Catalina Quinto

Miles de peruanos ya se encuentran en condición de sobrevivencia en medio de esta dura crisis. Sin embargo, al parecer para sus autoridades esto no forma parte de la realidad. La Contraloría alerta que 869 municipalidades no registran entrega de canasta familiar por el brote de COVID-19 en el sistema del Monitor de control y transparencia de la institución.

Un silencio que evita la fiscalización y podría significar posibles actos de corrupción e irregularidades debido a que en algunos casos se ha ejecutado el presupuesto, pero no se sabe quiénes han sido los beneficiados.

Reporte oficial de compra y entrega de canastas básicas familiares

No menos alarmante es la cifra del registro de contrataciones realizadas. Aún son 449 municipalidades las que no lo han registrado, y no se sabe a qué empresas se les compró las canastas.

El gobierno autorizó la transferencia económica de 287 millones de soles a para la adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar a fin de ser entregados a familias vulnerables por el impacto económico generado por la COVID-19

Los municipios en Lima que, al cierre de este informe a las 5 de la tarde no tienen registro de entrega de canastas según la página de Contraloría son Surco, Villa María del Triunfo, La Victoria, Pucusana, Punta Negra, Rímac, Ate, Villa el Salvador, Los Olivos y San Juan de Lurigancho. Comas registra la entrega de 1 canasta. Pucusana y Pachacamac no han registrado los proveedores contratados.

A nivel nacional, algunos municipios sin registro de entrega de canastas son Huayllacayan en Áncash, Llauta en Ayacucho, Roble en Huancavelica, Bellavista en San Martín y Tumbes. Los municipios de Llauta y Roble no han registrado los proveedores contratados.

Consultado al respecto, personal de la Municipalidad de Surco dijo que sí han repartido canastas, y que la entrega de esos datos le corresponde al Ministerio de Economía, pues ya se le remitió toda la información a dicha institución. En la Municipalidad de La Victoria afirmaron que la Contraloría ya tiene la información, y en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho dijeron que el portal de la Contraloría presenta problemas para ingresar la información.

En la región San Martín, distrito Bellavista, informaron que sí entregaron canastas, pero tras culminar la entrega recién informarán a la Contraloría.

Eso significa que quizá en algunos casos se han entregado las canastas, pero no se sabe ni a quiénes fueron entregadas ni a qué proveedor fueron compradas debido a la ausencia del registro.

El Contralor General de la República, Nelson Shack, dijo que hay alrededor un tercio de canastas en el país que aún no se ha entregado pese a que estas estaban destinadas a atender las necesidades básicas de familias vulnerables durante el brote de la COVID-19. "Hay una enorme precariedad en el sector público para ejecutar, hay distritos y provincias que lo han hecho muy bien, pero hay otros en los que se ha encontrado problemas claramente de corrupción”, afirmó.

La Contraloría también detectó irregularidades en la entrega y conservación de las canastas. Es el caso de la Municipalidad de Asís, en Huánuco, donde no se cumple con la entrega de certificados higiénicos sanitarios del establecimiento donde se almacenan los productos. En la Municipalidad de Lurigancho, en Lima, los almacenes de bienes de ayuda humanitaria se encuentran en desorden y no acondicionados para la conservación.

Respecto a la identificación de beneficiarios los gobiernos locales requieren implementar una correcta selección. En el informe 399-2020-CG/SADEN-SOO de la Contraloría, se indica que algunos beneficiarios ya lo son de programas sociales como "Pensión 65" y "Juntos". Incluso detectaron a través del portal https.//bonoyomequedoencasa.pe/web/ que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estaría considerando a ciudadanos fallecidos como beneficiarios del subsidio monetario de S/ 380.00 otorgado por el brote de la COVID-19.

Documento de la Contraloría

La guía de orientación, gestión y distribución de canastas familiares por el brote de COVID-19 elaborada por el Viceministerio de Gobernanza Territorial indica que la responsabilidad de la entrega de las canastas básicas familiares estará bajo la conducción del funcionario designado por la alcaldía. A través de la resolución Nº102-2020-CG se dispuso el uso obligatorio de la plataforma para la transparencia de la gestión pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19 para los gobiernos locales.

El gobierno estimó que alrededor de 2 millones y medio he hogares vulnerables serán beneficiados con artículos de canasta básica familiar, es decir, alrededor de 10 millones de personas. En promedio cada canasta tendrá un valor cercano a los 80 soles.

Entrega de canasta en el distrito limeño de Surco

