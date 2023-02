César San Martín | Fuente: Andina

Por Catalina Quinto

Tras el motín en el penal Castro Castro, el contagio masivo en centros penitenciarios y la muerte de presos y personal del INPE por el brote del nuevo coronavirus. El Poder Judicial encomendó a los jueces supremos César San Martín y Víctor Prado Saldarriaga la formulación de propuestas sobre medidas a tomar. César San Martín adelantó a RPP Noticias que ya tienen las propuestas listas para ser presentadas. Son tres proyectos que apuntan a modificar con carácter de urgencia, el contexto del brote de la COVID-19 en los penales.

"La primera propuesta es una directiva circular para las cesaciones de la prisión preventiva que el Poder Judicial puede dictar aquí y ahora con la legislación actual, eso se hace mediante un mecanismo de resolución administrativa del Consejo del Poder Judicial", adelantó en diálogo con RPP Noticias. "En la segunda propuesta, estamos presentado un proyecto de decreto legislativo sobre conversión de penas para los presos que están condenados"

"Finalmente la tercera propuesta es un proyecto de decreto legislativo sobre la revisión o cesación de la prisión preventiva para los internos procesados" afirmó. César San Martín asegura también que asegura se necesitan normas que viabilicen las excarcelaciones por modificación del juez, fijando criterios mucho más claros y amplios para proceder.

El juez supremo César San Martín conversa con abogados sobre la justicia en tiempos de coronavirus.

Se necesitan leyes

"Sin una ley amplia muy poco se puede hacer. Si queremos sacar por lo menos entre 15 y 20 mil procesados, frente al hacinamiento espantoso se necesita una ley que dé pautas precisas, y para los condenados se requiere una ley de conversión de penas, según los delitos para excarcelar. Todos esto asumiendo los criterios de cuidado y prudencia para evitar que salgan los que no deben salir, escencialmente peligrosos"

Preocupado por el marco legal bajo el cual están sujeto los jueces, César San Martín afirma que no se puede responsabilizarlos por el número mínimo de excarcelaciones. "Sin ley no puedo hacer nada. El ejecutivo se ha comprometido a dictar la ley pero el Poder Judicial no puede esperar. Tampoco se nos puede echar la culpa de que si no hay muchas excarcelaciones", explica. "Son medidas que se necesitan dado el hacinamiento que hay".

Colaboración entre expertos en derecho

Para la elaboración de las mencionadas propuestas se convocó en sesiones a abogados expertos en la materia. Afirmando que la ley da un poder y el poder que no se cumple se pierde. "El artículo 255 del apartado 2 del código establece que las medidas de coerción son reformables, de oficio. Lo que nunca se hace se pierde. Todos dan a entender que no se puede hacer, estamos rescatando la validez de esta regla y sobre esa base estamos generando unas directivas para que el juez haga uso de ese poder"

El juez supremo César San Martín y el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga presentarán sus propuestas por el contagio del COVID19 en centros penitenciarios, ante el Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros y luego ser enviadas al presidente de la República, Martín Vizcarra. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, aseguró en RPP Noticias que a la fecha alrededor de 600 presos resultaron infectados del COVID19 y 30 han muerto en las cárceles del país.

