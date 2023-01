Cierran 'call center' donde atendían más de 700 jóvenes | Fuente: RPP

La Municipalidad provincial de Chiclayo, región Lambayeque intervino el Call Center “Konecta” ubicado en la cuadra tres de la calle Sáenz Peña y exhortó a los dueños del establecimiento a cerrar este local, que se ha convertido en un peligro de contagio para el nuevo coronavirus.

Hasta el lugar llegó el alcalde, Marcos Gasco, quien acompañado de personal de Fiscalización comprobó que en el establecimiento atendían llamadas más de 700 jóvenes, sin mascarillas, completamente hacinados y sin las mínimas condiciones de bioseguridad.

“Estoy indignado. Corren un grave riesgo. No pueden estar aquí. No los pueden obligar. No puede ser posible que estén poniendo en riesgo sus vidas. Están hacinados”, expresó de manera airada la autoridad municipal.

Los responsables del local dialogaron brevemente con la autoridad y solo justificaron esta acción respondiendo que están bajo norma, porque se dedican al rubro de las telecomunicaciones.

“Todo esta bajo las normas” alcanzó a decir uno de los trabajadores, al momento de conversar con los fiscalizadores.

Sin embargo, hasta el lugar llegó la policía y el Ministerio Público, para intervenir el lugar y ordenar su cierre por el plazo de tres días.

Al fnal los jóvenes fueron retirados del local y se ordenó la inmediata fumigación del establecimiento.

Te sugerimos leer