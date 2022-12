Canciller Elizabeth Astete Rodríguez. | Fuente: Congreso

La canciller Elizabeth Astete Rodríguez informó este martes que el Perú aún no ha cerrado contrato con la farmacéutica Pfizer para la compra de vacunas para la COVID-19, durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Además, indicó que tampoco se ha realizado ningún adelanto de dinero a la compañía estadounidense y que solo se tiene firmada una carta de intención de un preacuerdo con la farmacéutica.

"(Sobre) el anuncio que se refiere a las negociaciones con Pfizer, se firmó una carta preliminar, un carta de intención. No hemos podido cerrrar el contrato definitivo todavía, porque hay algunos temas que tenemos que terminar de afinar y por eso no ha habido ningún depósito de dinero a Pfizer sobre el particular", dijo ante el grupo de trabajo parlamentario.

Pfizer y la farmacéutica alemana BioNTech desarrollaron una vacuna que ya se empézó aplicar en el Reino Unido y Estados Unidos y cuenta con contratos firmados en México, Colombia y Chile.

No obstante, Astete Rodriguez afirmó que hay varias opciones de vacunas que gestiona el Gobierno con las que se podrá contar en el 2021.

"Yo sería optimista, inclusive, que tan pronto tengamos noticias, lo haremos conocer; pero ese es un tema que tenemos que manejar con prudencia. Tan pronto estos contratos esten cerrados, los comunicaremos", dijo al referirse al anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, de que las vacunas estarán en el país durante el primer semestre.

Además, la canciller ratificó que ya está asegurado un lote de 13 millones y medio de vacunas contra la COVID-19 de parte de Covax Facility, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, estas no llegarán al país antes del segundo semestre de 2021, según disposiciones de ese programa.

Astete Rodríguez dijo que no se puede dar más detalles sobre las negociaciones para las vacunas, porque hay acuerdos de confidencialidad; sin embargo, afirmó que las gestiones son "serias" y "dinámicas" y se informaran de ellas cuando ya se cierren los contratos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio | Fuente:

Te sugerimos leer