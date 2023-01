Your browser doesn’t support HTML5 audio Alcalde de Pitipo Jean Piere Martinez reconoció el error al colocar su foto en las canastas | Fuente: RPP Noticias

El alcalde del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, Jean Pier Martinez Espichán, colocó su fotografía y un mensaje en las canastas de alimentos que se repartieron a las familias que acatan la cuarentena por el nuevo coronavirus.

La autoridad edil explicó que la idea de este mensaje era "motivar" a la población para cumplir con la orden de inmovilización, y reconoció que colocar su fotografía fue un error que lo cometió por su inexperiencia política.

“Yo acepto, definitivamente, ha sido un error, un exceso, no premeditado. Y ya he pedido que no se repartan más esas tarjetas. Para que no se entienda mal este mensaje. No ha sido mi intención llevar ningún mensaje político, sino un mensaje de aliento para que la gente se quede en su casa”, expresó el alcalde.

Consultados sobre este tema, el gerente regional de la Contraloría de Lambayeque, Tomás Tello, anunció en el programa Ampliación de Noticias de Chiclayo de RPP Noticias, que un equipo auditor investigará este tema y emitirán una serie de recomendaciones para el correcto uso de los recursos en la emergencia.

En el distrito de Pítipo se previó la repartiación de 2 mil 300 canastas con alimentos, de las cuales, más de la mitad fueron entregadas con estos mensajes y fotografías.

Canasta de alimentos fue repartida con rostro y mensaje de alcalde de Pitipo | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer