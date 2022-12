Durante la pandemia el país vivió no solo una crisis sanitaria si no también una crisis económica que no se veía desde hace 30 años. | Fuente: Andina

Durante la pandemia el país vivió no solo una crisis sanitaria si no también una crisis económica que no se veía desde hace 30 años. Por esta razón reactivar la economía es un factor importante a desarrollar en estos próximos meses.

El avance del programa de vacunación a los peruanos es un paso fundamental para ello. Con este habrá menos restricciones sanitarias y más negocios y servicios podrán reabrir sus puertas, sostienen especialistas.

Y ¿por qué resulta tan importante la reapertura de negocios para la economía? Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) la inversión privada es fundamental para activar el círculo económico de un país, pues esta tiene un efecto multiplicador.

¿Cuál es el rol de la inversión privada?

Según IPAE, “la reactivación no es posible sin inversión y gasto privado, ya que representa aproximadamente el 20% y 60% del PBI, respectivamente”. Así lo señalaron en “Cadex: Reactivación económica en marcha 2020”.

En ese sentido, la creación y funcionamiento de empresas o negocios – de cualquier tamaño – genera empleo para los peruanos. Si estos negocios se cierran, las personas lo perderán , así como ocurrió durante el 2020 donde más de 2 millones de peruanos quedaron desempleados por motivo de la pandemia.

A su vez, el empleo genera que las personas tengan una remuneración que les permita mejorar su calidad de vida y estar económicamente activos. Asimismo, con el salario y trabajo de calidad se puede reducir la pobreza en el país.

Si bien, durante los primeros meses del 2021, la población económicamente activa (PEA) aumentó en un 20.6% a comparación del primer año de pandemia (2020), aún no llegamos a los niveles que teníamos en el 2019, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

La importancia de la eficiencia del Estado

Las personas con empleo o económicamente activas pueden utilizar sus ingresos en el consumo de diferentes bienes y servicios y al hacerlo pagan impuestos que el Estado recauda. Esto genera que el Estado tenga más recursos y pueda gastar haciendo obras a nivel nacional y dando servicios a la población.

Es indispensable que el Estado sea eficiente, es decir que no haya corrupción o que se gaste de manera adecuada, porque de otra forma las obras y servicios no serán de calidad y no llegarán a todos los peruanos.

En una entrevista con RPP, Carlos Casas, decano de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, explicó que “se estima que podría haber un 15% más en el presupuesto para atender a la población si se eliminara la corrupción en los gastos del Estado y también si se hicieran las compras de manera más rápida y eficaz”.

Toda esta cadena genera dinamismo en el país y un clima de estabilidad para que otras empresas quieran invertir o nuevas empresas crezcan en el Perú.

La creación y funcionamiento de empresas o negocios – de cualquier tamaño – genera empleo para los peruanos. | Fuente: Instituto Peruano de Economía

Te sugerimos leer