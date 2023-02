Todas las embarazadas deberían hacerse controles prenatales y tamizaje para prevenir enfermedades.

Durante el embarazo es muy importante que un médico acompañe a la madre gestante mediante los controles prenatales. Asimismo, es importante realizar pruebas de tamizaje que sirven para descartar ciertas enfermedades en la persona.

En este tamizaje para mujeres embarazadas se descartan enfermedades como la anemia, diabetes, la presión arterial para verificar que no haya preeclampsia, entre otras. La preeclampsia es una complicación en el embarazo caracterizada por la presión arterial, puede afectar los órganos vitales de la madre y del niño.

John Silva, médico gineco obstetra, explicó en Encendidos que muchas mujeres no se hacen exámenes prenatales o tamizaje por diversas razones: “por ejemplo, las adolescentes no lo hacen por temor o porque llevan un embarazo oculto. En el caso de las mujeres más grandes porque trabajan o no tienen tiempo”.

Si en el tamizaje se descubre alguna enfermedad, es muy probable que esta se pueda controlar. Sin embargo, si nunca se trata, la madre y el bebé podrían tener consecuencias graves e irreversibles. Por ejemplo, la anemia es muy fácil de curar si se detecta.

El doctor aseguró que toda mujer gestante debe ir a cualquier centro de salud para hacer el tamizaje. Todos los centros deberían estar preparados. Agregó que el examen es muy rápido y gratuito.

Por otro lado, explicó que también se hacen consultas preconcepcionales con el objetivo de que haya embarazos conscientes. Este tipo de consultas preparan a las parejas para tener un embarazo saludable, luego un parto saludable y, por último, una buena crianza.

Algunos síntomas de un embarazo en riesgo y por la cual se debería acudir a un doctor son:

- Tu bebé se mueve menos de lo habitual

- Sientes una contracción cada 15 minutos

- Hay salida de sangre por la vagina, sin acompañarse de otro líquido

- Tienes dolor de cabeza

- Tienes visión borrosa o ves lucecitas

- Padeces de dolor o ardor al orinar

- Tienes fiebre

Llevar un embarazo saludable es muy importante porque así el bebé nacerá sano. RPP ha lanzado la campaña Desarrollo Infantil Temprano para informar a los padres y cuidadores sobre la importancia de la edad de cero a tres años en un niño o niña.

