Clases presenciales: ¿Qué regiones están preparadas para que los escolares vuelvan a las aulas?

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que este 19 de abril algunos colegios de las zonas rurales del país retornarán a clases de manera semipresencial, pero ¿cuál es la realidad en las regiones del norte, centro y sur? Aquí realizamos un repaso.

Cusco

En Cusco los centros educativos de la región no reabrirán sus puertas para el inicio de labores semipresenciales, debido a que registra una tasa de letalidad del 5% lo cual impide el retorno a clases, según confirmaron las autoridades educativas.

Pese a ello, el director regional de Educación, Arturo Ferro, informó que alrededor de 5 000 colegios serán sometidos a un proceso de mantenimiento y adecuación con un presupuesto superior a los S/ 20 000, a fin de tenerlos listos para cuando se dé el reinicio de clases.

Además, mencionó que los primeros centros educativos que podrían abrir sus puertas en los próximos meses serían los ubicados en el bajo Urubamba; sin embargo, precisó que esto depende del avance de la COVID-19 en la región.

Amazonas

En Amazonas tampoco habrán clases presenciales ni semi presenciales en todo abril, señaló el director regional de Educación, Roger Guevara Goñas. El funcionario dijo que todavía evaluarán la situación epidemiológica y social en los centros educativos de la región, a fin de determinar si existen condiciones para que se puedan dar clases con algún tipo de presencialidad.

A esto se suma que en la provincia selvática de Condorcanqui, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) suspendió la atención al público hasta el 23 de abril debido a que algunos profesores se contagiaron del nuevo coronavirus. En el distrito de Imaza, los padres pidieron que las clases sean semipresenciales, porque muchos niños no tienen acceso al internet; sin embargo, la UGEL todavía no se ha pronunciado al respecto.

Piura

En Piura ningún colegio de la zona urbana y rural regresará a las aulas este 19 de abril como lo estableció el Minedu. La Dirección Regional de Educación indicó que los 1 174 colegios focalizados por el Ministerio de Educación no reúnen las condiciones para recibir a los más de 2 000 docentes y 40 000 estudiantes comprendidos en esta etapa.

Además, un informe de la Dirección Regional de Salud recomendó no iniciar las clases, debido al incremento sostenido de los contagios en la región. El responsable de dicha entidad, José Nizama, informó que la variante brasileña del nuevo coronavirus está presente en todas las provincias urbanas, por lo que no existen las condiciones para un reinicio de clases presenciales.

La Libertad

Asímismo, en La Libertad medio millón de escolares continuarán recibiendo clases en sus viviendas, pues el porcentaje de letalidad de la COVID-19 se incrementó en esta región a 8.3%, según confirmó el gerente regional de Educación, Oster Paredes.

A la fecha, al menos 500 docentes se han contagiado con el nuevo coronavirus y la semana pasada murieron diez profesores, de los cuales cuatro eran directores de colegio. Por ello, el gerente explicó que el riesgo de contagio es permanente para los estudiantes y maestros.

Según cifras de la Gerencia Regional de Educación, 100 000 escolares aprenderán a través de los cuadernos de trabajo debido a la falta de conectividad registrada en sus localidades. Ellos pertenecen a 1 718 instituciones educativas, ubicadas principalmente en la zona rural de La Libertad.

Junin

En la parte central del país, el director regional de Educación de Junín, Bladimir López Leiva, dijo a RPP Noticias que ninguna institución educativa reúne los tres requisitos básicos para el retorno a la presencialidad.

López Leiva precisó que alrededor de 160 colegios -principalmente los ubicados dentro de comunidades indígenas- solicitaron la autorización para el retorno a clases; sin embargo, pese a contar con el apoyo de los padres de familia, la información epidemiológica sobre el avance de la pandemia impidieron la aprobación de dichas solicitudes.

El funcionario señaló que la preocupación para este sector es el avance de los casos positivos de la COVID-19, pues dijo que los padres de familia serían los más perjudicados con los contagios.

Huancavelica

De igual manera en Huancavelica, la Dirección Regional de Educación informó que ninguna institución educativa retornará a clases presenciales o semi presenciales, debido al riesgo que representa el traslado de docentes hacía su institución de labores, pues muchos viven fuera de las localidades.

En esta región, según informaron las autoridades, el 31 de mayo se volverá a evaluar si algún colegio de la zona rural cumple con los requisitos para iniciar actividades escolares con algún tipo de presencialidad

Puno

En Puno tampoco se reiniciarán las clases presenciales y semi presenciales de educación básica regular, informó el coordinador regional de la Asocición de Padres de Familia (APAFA), Mario Gutiérrez. El también representante del Consejo Participativo Regional de Educación reclamó que las tablets solo llegaron para los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria.

Gutiérrez Ochoa dijo que los padres de familia enviaron solicitudes para el reinicio de clases presenciales en los centros educativos, pero ninguno cumple con los requisitos establecidos por el Minedu.

Tacna

En Tacna, más de 80 000 estudiantes de todos los niveles de educación continuarán recibiendo clases de manera virtual, porque a la fecha no existen las condiciones de bioseguridad, según informaron las autoridades regionales.

En el marco de la coyuntura de la emergencia sanitaria, el Gobierno Regional de Tacna y la Dirección Regional de Educación expresaron que la salud y seguridad de los estudiantes, docentes, directores y comunidad educativa en general serán la prioridad. Asimismo, informaron que en Tacna se entregaron 4 300 tables para 120 instituciones educativas.

Cajamarca

Los colegios de la región Cajamarca tampoco iniciarán clases presenciales, según indicó el Gobierno Regional. La región identificó 2 234 instituciones educativas calificadas para un posible retorno presencial, representando el 24,1% del total de instituciones; sin embargo, debido a la presencia de la variante brasileña, las actividades escolares se mantendrán de manera virtual.

La decisión fue tomada entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la Dirección Regional de Educación que tiene a su cargo las 13 UGEL, donde están registrados alrededor de 400 mil estudiantes, según informó el responsable de esta entidad, Presbítero Alarcón.

Ayacucho

Tras realizar evaluaciones en las 11 provincias de la región y en 775 centros educativos públicos, los especialistas de la Dirección de Gestión Pedagógica, acompañados de un equipo multisectorial constataron que no se reúnen las condiciones para el retorno a las escuelas con algún grado de presencialidad, así lo indicó el director Regional de Educación de Ayacucho, Edgar Jayo.

El director de educación también mencionó que el retorno a las clases se dará siempre y cuando se cumplan con las condiciones sanitarias y sociales, pues dijo que existe temor en maestros y padres de familia para el retorno a las aulas.

Ica

El director regional de Educación de Ica, Carlos Medina, señaló que no existe la seguridad para el retorno a clases de forma presencial en ningún colegio de la región, debido al incremento de casos y fallecidos por la COVID-19; no obstante, Medina reconoció que es necesario el inicio de las clases semipresenciales, porque existe un grupo de estudiantes que no tiene acceso a las actividades escolares debido a la falta de conectividad.

Sobre este punto, el funcionario precisó que existen 49 lugares, ubicados en las zonas altas de la región, donde todavía no han iniciado las clases virtuales debido a la falta de antenas de comunicación. Por ello, dijo que vienen realizando las coordinaciones con las municipalidades para instalar antenas en zonas estratégicas.

