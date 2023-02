En la provincia de La Unión 19 colegios de primaria y cuatro de nivel inicial vienen desarrollando labores semipresenciales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cristian Ramos

La directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia de La Unión, región Arequipa, Nancy Apaza, escribió una carta al presidente de la República, Francisco Sagasti a través de la cual le pidió asignar vacunas para inmunizar a los docentes que vienen desarrollando clases semipresenciales en los colegios rurales de esta región.

La autoridad educativa detalló que se trata de 34 docentes que atienden a cerca de 340 alumnos, quienes asisten a sus colegios porque en sus zonas no tienen acceso a internet y no pueden desarrollar sus clases virtuales.

“Yo me he atrevido a escribir estas cartas al presidente de la República y a los diferentes ministerios para que atiendan realmente, porque no podemos dejar de lado la educación. Yo sé, como directora de UGEL, que todo es importante, pero hay momentos en que tenemos que dar prioridad”, indicó.

Precisó que, hasta el momento, en la provincia de La Unión 19 colegios de primaria y cuatro de nivel inicial vienen desarrollando labores semipresenciales.

Carta enviada por la directora de la Ugel de la Unión, Nancy Apaza, al presidente de la República, Francisco Sagasti.

Profesores infectados

En el proceso de retorno gradual a las aulas, se identificó a dos profesoras infectadas con el virus. Ellas se encuentran aún con licencia recuperándose en la ciudad de Arequipa y cuándo superen la enfermedad, retornarán a las labores semipresenciales.

Por otro lado, las autoridades educativas también informaron que los alumnos siguen recibiendo sus clases virtuales mediante el programa Aprendo en casa.

