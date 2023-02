Chiclayo: Hace 6 años anularon su DNI y ahora lucha para recuperar su identidad

Sandra Slee contó que no puede trabajar porque no tiene DNI desde el 2014 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edgardo Reto

A los 26 años, Sandra "no existe" para el Estado. Sin Documento Nacional de Identidad (DNI), no puede hacer los trámites como cualquier ciudadano. “No tengo derecho a poder conseguir un trabajo, no tengo derecho a poder tener un seguro de vida. No tengo derecho a nada de lo que requiera información del sistema del Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), porque yo no existo para el Estado, fue cancelada mi identidad”, dijo a RPP Noticias.

Nacida en Chorrillos, Lima, Sandra contó que su problema se originó cuando en el 2011, su propio padre solicitó la cancelación de la partida de nacimiento de la joven (N° 612137711). Y tres años después, en 2014, también pidió la cancelación del DNI de su hija, como RPP pudo comprobar con fuentes del Reniec. Con ello, Sandra se quedó sin DNI.

Tras esto, la joven presentó, en 2017, un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) para recuperar su identidad. Relató que en marzo de este año se realizó la audiencia de su caso. Sin embargo, hasta el momento, el TC no resuelve.

A punto de culminar la carrera universitaria de Ingeniería Industrial, se ve impedida de hacer los trámites para obtener su título profesional.

“Hasta el momento no recibo una respuesta. No se declara una sentencia y se siguen vulnerando mis derechos. Ya voy a acabar mi carrera y no sé qué va a ser de mi título. Exijo que se resuelva mi expediente”, expresó.

Cambio tras cambio

Pero, ¿por qué su propio padre pidió la cancelación de su acta de nacimiento y DNI? Sandra contó a RPP que su papá tomó esa decisión para "evitar" la obligación de "pasarle pensión de alimentos" a través del cambio de apellidos.

Antes de ese cambio pedido por su papá, Sandra tenía el nombre, ante el Reniec, de Sandra Lucía Slee Reategui. Sin embargo, cuando ella nació, el 5 de setiembre de 1994, fue inscrita por su madre, 25 días después, con el nombre de Sandra Lucía Cabrera Reategui. En ese entonces, su tío fue inscrito como su padre.

Tiempo después, el 8 de agosto del año 2000, su madre y su padre biológico inscribieron de manera extemporánea en el registro civil de la Municipalidad de Chorrillos (Lima) a la entonces pequeña Sandra como Sandra Lucia Slee Reategui. Y catorce años después, su papá presentó la solicitud que ya comentamos.

Según fuentes del Reniec, ella puede obtener un DNI con los apellidos con los que originalmente fue inscrita después de nacer, ya que la correspondiente partida de nacimiento continúa vigente, aunque esto vaya en contra de lo que ella solicitó al TC.

Sin embargo, consultada sobre el tema, Sandra Slee, dijo que la propuesta del Reniec no considera lo que ha hecho a lo largo de su vida. "A lo largo de mi vida he realizado trámites con mi apellido biológico. Y desde el inicio de mi educación hasta la actualidad, con mis estudios universitarios, he llevado el apellido paterno biológico. Por lo tanto, sería algo absurdo cambiarme el apellido y cambiar todos los trámites y documentos que he podido desarrollar en mi vida. Sería quitarme la identidad que ya construí", manifestó.

La Defensoría del Pueblo ya tiene conocimiento del caso de Sandra Slee y envió un oficio al Tribunal Constitucional para que emita un pronunciamiento lo más pronto posible, ya que debieron hacerlo en un plazo de 20 días, desde marzo de este año. "Solo pido justicia", reclamó la afectada.

La joven pidió justicia y que el Tribunal Constitucional apresure su caso | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edgardo Reto

