César Álvarez fue trasladado al penal de Challapalca la noche del miércoles. | Fuente: Andina

El exgobernador de Áncash César Álvarez, investigado por presuntamente dirigir una organización criminal que operaba en la región, fue trasladado del penal de Ancón I al establecimiento penitenciario de Challapalca, denunció Fiorella Nolasco, hija del exconsejero regional Ezequiel Nolasco.

“Ha sido trasladado ayer (miércoles) en horas de la noche después de este pedido que hizo el Congreso. Ya se encuentra desde anoche en ese penal”, afirmó en entrevista con RPP Noticias.

La solicitud fue presentada por la Comisión de Justicia del Congreso el pasado martes, luego de que la congresista Yeni Vilcatoma acusara a Álvarez de planificar la fuga de Rubén Moreno Olivo, alias ‘Goro’.

Sin embargo, Fiorella Nolasco consideró que este traslado no resuelve la fuga de ‘Goro’. “Esto no quita ninguna responsabilidad de quienes han ayudado a que Goro esté libre. Si bien Álvarez puede haber intervenido o apoyado esta fuga, no siento que con esto estén haciendo algo. Con trasladar a César Álvarez a otro penal, después de lo sucedido, no están logrando lo que deberían hacer”.

“Esto simplemente para mi es querer justificar que hay un delincuente fuera [de la cárcel]”, agregó. Además, descartó sentir alguna tranquilidad, “porque a pesar de que Álvarez ha sido trasladado todavía hay sicarios afuera”.

En su opinión, el lugar o la distancia a la que sean llevados estos delincuentes no son tan importantes como el hecho de que los penales sean de máxima seguridad. Y señaló que la Policía debería procurar que tanto quienes tienen condena como los que afrontan prisiones preventivas cumplan el arresto dentro de penales. “Debería ser así, pero hemos visto que en el caso de mi padre han dejado un sicario en libertad”.

Fiorella Nolasco también sostuvo que en redes sociales “algunas personas” intentan usar el traslado “para victimizar a Álvarez y dejarme como la mala”.

Por ejemplo, la hija de César Álvarez, Jhoselyn Álvarez Asián, cuestionó la medida a través de su cuenta de Facebook: “Quieren silenciarnos. Mañana era el alegato final del caso Nolasco y hacen esto. Ya saben la verdad de todo y no quieren que Álvarez se defienda".

El expresidente regional cumplirá en Challapalca, ubicado a 5,050 m.s.n.m en Tacna, las dos sentencias que pesan en su contra: ocho años de prisión por el delito de colusión en el caso de la Carretera Chacas-San Luis y dos años por malversación de fondos en obras públicas de Chimbote. En este lugar esperará el fallo en el juicio que se le sigue por el homicidio de Ezequiel Nolasco.

