El director general de Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, afirmó que la demanda anunciada por el candidato presidencial César Acuña por el libro 'Plata como cancha' es "una maniobra para intimidad a la editorial y al autor".

En entrevista con Conexión por RPP, el representante de la compañía precisó que César Acuña ha presentado en realidad dos demandas, una contra el autor y otra contra la editorial, y no una como ha señalado el excongresista.

"Sí ha demandado al autor a la vez que a la editorial, son dos demandas. Ha sido inexacto, no ha dicho la verdad con precisión", dijo.

Asimismo, explicó que el candidato de Alianza Para el Progreso (APP) registró la frase 'Plata como cancha' ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en una categoría diferente a la que opera Penguin Random House, por lo que la demanda carecería de sustento.

"La clasificación de la propiedad intelectuial tiene una complejidad, existen 45 categoríaas de acuerdo al rubro en el cual operas para poder inscribir cosas que consideras que son tuyas. El candidato Acuña inscribió la frase en la categoría de servicios publicitarios y nosotros operamos en la categoría de publicaciones", detalló.

Denuncia actos de amedrentamiento

Jerónimo Pimentel asegura que "antes y después de la publicación del libro verificamos en Indecopi si tenía algún condicionamiento y no tenía ninguno en el rubro en el que operamos... Nosotros no revisamos las 45 categorías, porque es un ejercicio ocioso, tú revisas las categorías en las que operas".

"Este tema que parece técnico, en realidad no lo es, esta es claramente una maniobra para intimidar a la editorial y al autor que viene acompañada de otros actos", lamentó.

Por ejemplo, denunció que el congresista de APP, Luis Valdez Farías, les ha enviado hasta cinco cartas notariales "amenazándonos con querellarnos".

"Estas cosas no nos intimidan. Somos una editorial que tiene mucho tiempo trabajando, estamos muy orgullos de la publicación que ha hecho Christopher (Acosta), lo respaldamos completamente, y estamos listos para exponer nuestros argumentos ante Indecopi".

La demanda

César Acuña anunció este lunes que demandará a Penguin Random House por la publicación del libro 'Plata como cancha', del periodista Christopher Acosta, por utilizar ese título pese a estar registrado a su nombre ante el Indecopi desde hace algunos años.

En entrevista con RPP Noticias, César Acuña aseguró que la denuncia ante el Indecopi es contra la editorial Penguin Random House y no contra el autor del libro, el periodista Christopher Acosta, pese a que el oficio que circula en redes sociales y a la propia versión del periodista demuestran lo contrario. Asimismo, negó que con esto busque impedir la venta del libro.

"La frase 'Plata como cancha' la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años. La denuncia que hemos hecho nosotros es ante Indecopi a la editorial por utilizar el nombre 'Plata como cancha', porque está registrado en Indecopi a mi nombre. Parece que la editorial no se imaginó que esa marca estaba registrada", señaló.

César Acuña recordó que decidió registrar el nombre 'Plata como cancha' debido a que cuando viaja al interior del país "ya no me dicen César Acuña, me dicen plata como cancha". De igual modo, reiteró que no se opone a la publicación del libro del periodista Christopher Acosta, sino a "la utilización de la marca de 'Plata como cancha'".

En respuesta, el periodista Christopher Acosta se mostró seguro de que el Indecopi "fallará a favor de la libertad de expresión". "Que un político que ha violentado constantemente los derechos de autor acuda ahora a ellos para intentar censurar un libro me parece inaudito", señaló a RPP Noticias.

