Las calles aledañas al conglomerado comercial Mesa Redonda permanecen con gran afluencia de personas. | Fuente: RPP Noticias

Miles de personas llegaron este sábado al conglomerado comercial Mesa Redonda, ubicado en el Cercado de Lima, para realizar compras por el Día de la Madre que se celebra este domingo 9 de mayo.

Pese a las restricciones de comercio ambulatorio en esa zona, los vendedores informales invadieron las calles de ese punto para ofrecer sus productos alusivos a la festividad. Rosas, globos rojos, chocolates y adornos fueron los más ofrecidos.

RPP Noticias llegó hasta las calles Andahuaylas, Cusco, Puno y Ayacucho para corroborar las aglomeraciones por parte de los vendedores, que incluso tomaron las pistas para ofrecer sus productos.

Falta de control

Pese a que el personal de Fiscalización de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional estaban presentes en el lugar no pudieron retirar a los comerciantes informantes. Los trabajadores ediles solo pudieron verificar que las personas lleven doble mascarilla y protector facial para evitar contagios de la COVID-19.

Sin embargo, estas medidas de bioseguridad solo eran respetadas para ingresar al conglomerado comercial, pues luego muchos se retiraban los protectores y usaban mal las mascarillas.

Además, no fue la única situación que generó preocupación, pues la mayoría de galerías no respetaban el aforo del 20% en sus instalaciones, algo que las autoridades en el lugar no controlaron.

La situación se repitió en diversos centros comerciales de la capital a horas de la celebración por el Día de la Madre, la segunda que se realizará durante la pandemia de la COVID-19 que hasta el momento ha dejado 63 223 fallecidos en nuestro país y más de 1 832 671 contagiados desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo de 2020.

