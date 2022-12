Your browser doesn’t support HTML5 audio Fernando Carbone detalló algunos alcances que viene trabajando la comisión investigadora de funcionarios que se favorecieron con la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

Fernando Carbone, actual presidente de la comisión investigadora de funcionarios vacunados contra la COVID-19, ofreció algunos alcances de su indagación al programa Nada está dicho de RPP, además de la metodología que vienen utilizando para llevarla a cabo.

El exministro de Salud afirmó que vienen recabando información de parte de diversas fuentes, entre las que se incluyen autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Cayetano Heredia, el Instituto Nacional de Salud (INS), la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), entre otros.

“Hemos pedido cuál es el universo de investigadores o personas que han participado en la investigación, cuáles están en los protocolos que se presentaron, cuáles han recibido las vacunas de prueba y cómo han sido calificadas. Y quedan las demás, que no tienen nada que ver con eso, efectivamente”, detalló Carbone.

Asimismo, precisó que además de la lista de 487 personas que recibieron las “vacunas donadas” de Sinopharm, la comisión está cruzando información con otras nóminas otorgadas por el INS, las universidades, el Ministerio de Salud y el “ámbito general del Estado que identifica trabajadores”.

Por ello, según Carbone, es posible que la investigación conduzca a una nueva cifra por encima de la ya consignada.

Un llamado a no dañar la credibilidad de los ensayos

Por otro lado, Fernando Carbone puntualizó que existen diferencias entre los grupos que conforman la lista de 487 personas beneficiadas con las vacunas de Sinopharm. De un lado, están los “investigadores de verdad, gente joven que ha participado como pasantes y voluntarios” y “las personas naturales que no estuvieron relacionadas con los equipos de investigación” y, por otro, los funcionarios que aprovecharon su posición para acceder a ellas.

En ese sentido, el presidente de la comisión pidió que se tenga “mucho cuidado” al “diferenciar las incorreciones, las faltas y lo que tiene que ser sancionado”. “No consideremos que todos son unos irresponsables”, afirmó.

Carbone también hizo un llamado a no mezclar esta situación con “el ensayo de vacunas y sus resultados”. “No detengamos la lucha contra la pandemia, eso no puede parar”, subrayó.

El exministro de Salud ofreció algunos alcances de la investigación a funcionarios vacunados que viene trabajando la comisión que preside. | Fuente: RPP Noticias

Responde a la Federación Médica Peruana

Al anunciarse que Fernando Carbone ocuparía el encargo de presidir esta comisión investigadora, cuyos resultados serán dados a conocer el próximo 24 de febrero, la Federación Médica Peruana (FMP) pidió en un comunicado que el exministro no esté a la cabeza de dicha iniciativa.

Carbone aseguró que esta solicitud está motivada por las sanciones que él realizó durante su antigua gestión ministerial hace 20 años. “Comprendo que en el país parece que ha sido uso y costumbre el encubrir cosas; yo no soy así (…) Espero que cuando la comisión demuestre con sus conclusiones y recomendaciones cómo hemos actuado, tengan el valor de disculparse y presentar excusas por lo que han dicho”, aseveró.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer