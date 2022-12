Lizárraga llegó al local de votación antes que su contrincante, Julio Guzmán. | Fuente: Andina

Desde muy temprano, este domingo se vienen llevando a cabo en distintos lugares del país las elecciones internas de las agrupaciones políticas, de cara a las elecciones generales de abril del 2021.

Hasta el Hipólito Unanue, muy temprano, llegó la precandidata del Partido Morado, Carolina Lizárraga, a votar desde que abrió el colegio de manera regular. Hasta ahí también llegará Julio Guzmán, su rival en las internas, para realizar su voto.

“Quiero convocar a todos los militantes que vayan a votar desde su consciente y su corazón”, dijo la precandidata y evitó dar más declaraciones debido a que, según indicó, su hijo menor se encuentra mal de salud.

La precandidata evitó pronunciarse sobre la denuncia realizada el jueves, cuando señaló que su plancha para las elecciones internas de su organización no tenía el mismo "trato horizontal", ya que el otro precandidato presidencial Julio Guzmán le lleva "muchísimas ventajas".

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, la congresista del Partido Morado lamentó que cada día hay una "campaña destructiva" de mayor tamaño contra su prestigio. Sin embargo, rechazó renunciar a su precandidatura: "Suelo terminar las cosas que hago y yo no me corro".

"Las ventajas que me lleva son tremendas, él es el presidente del Partido Morado. Tengo entendido que ayer un comité que debería ser imparcial, designado por la dirigencia, estaba organizando cómo iban votar los señores por el señor Guzmán. Nosotros no tenemos acceso al padrón de todos los militantes del Partido Morado por lo tanto no podemos comunicarnos con todos ellos para dar nuestras ofertas electorales. En cambio el señor Guzmán tiene todos los datos", dijo.

