Carlos Morán sobre expulsados: 15 extranjeros van a “ser procesados y encarcelados en nuestro país”

El ministro del Interior, Carlos Morán, dijo que los expulsados tienen antecedentes penales en Venezuela. | Fuente: Ministerio del Interior

Este lunes, el Ministerio del Interior expulsó a 131 venezolanos implicados en actos delictivos. El titular del sector, Carlos Morán, detalló a la prensa que la mayoría son los capturados en el operativo al 'Hotel Rojo' de Punta Negra. “La Fiscalía ha determinado responsabilidad en 15 personas, los cuáles van a ser procesados y encarcelados en nuestro país. El resto tiene referencia de delitos cometidos en su país”, comentó a la prensa.

Agregó que la Policía tiene la certeza de que están involucrados en “tráfico de drogas, homicidios, extorsión y algunos tienen registros de estar purgando prisión en Venezuela, pero están en el país”.

De los 131 venezolanos expulsados, por estar ligados a hechos delictivos, 102 (95 hombres y 7 mujeres) fueron detenidos en el Hotel Rojo de Punta Negra. Los otros 29 venezolanos fueron capturados en operativos que se hicieron en Huancayo.

El ministro del Interior también lamentó que se haya cuestionado la formación de la brigada para acabar con la delincuencia extranjera. “Quiero expresar mi extrañeza a las críticas que hemos recibido por conformar una brigada especial para trabajar para enfrentar focalizadamente en una modalidad delictiva”.

“Me extraña más que esto venga de ex jefes de la Policía y exministros que no tienen ningún conocimiento de lo que significa investigación criminal. Para ellos el crimen organizado va mutando y organizándose”, sentenció.

El ministro Carlos Morán brinda detalles sobre la expulsión de 131 venezolanos. | Fuente: RPP Noticias

