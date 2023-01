Jhonatan Cabrera fue le último peruano que entrevistó a Camilo Sesto en su hogar en Madrid. | Fuente: Jhonatan Cabrera

El periodista Jhonatan Cabrera fue el último peruano en realizar una entrevista al cantante español Camilo Sesto. El divo creador de las líricas que marcaron las décadas del 70 y 80, lo recibió en su casa en Madrid y mantuvo una tertulia de una hora, el pasado 30 de agosto de 2018. Desde Bélgica, Jhonatan Cabrera dijo a RPP Noticias que le preguntó a Camilo Sesto cómo quisiera que lo recuerden. El cantante y compositor dijo lo siguiente: “Como un amigo en su casa. Me han dejado entrar y yo he entrado en sus casas. Y si entras en sus casas, ya entras en su corazón, en sus sentimientos, en sus vidas y en todo. Y cuando uno entra en tantos sitios así, es para quedarse”.

El periodista dijo que su primera impresión fue la de ver a un ídolo. “Un Camilo sensible y humano que habló de la relación con su hijo y con su madre”, explicó. “Se especulaba mucho si Camilo tenía una relación distante con su hijo y a mí me sorprendió mucho que lo primero que vi fue una foto de él abrazando a su hijo”.

En la entrevista, también comentó sobre el mal que acabó con su vida, la madrugada del sábado. El cantante había estado internado por un malestar renal, días antes de esta entrevista.

“Mi salud está muy bien, de repente me pasó lo que a cualquier mortal, en mi caso una piedrita en el riñón. ¡Quién no ha tenido algún malestar! Tuve un cólico nefrítico, con una piedrita que molesta, pero eso se quita y todo bien, si no para muestra un botón”, le dijo Camilo Sesto.

Pero Camilo Sesto también le comentó que siempre lleva al Perú en su corazón, y que es uno de los países que más ama. “Existe una gran cantidad de gente que conozco, y de la que estoy agradecido por haberme demostrado su cariño en cada una de mis presentaciones. Perú es imprescindible en mi vida, y gracias por estar mi vida en la de Perú”, concluyó.

