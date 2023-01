Incendio se registró en un mercado de la ciudad de Huánuco. | Fuente: Twitter: Cuerpo de Bomberos / @bomberosPE

Un incendio se registró en la ciudad de Huánuco. El fuego se inició en la galería "Polvos Azules" y las llamas se expandieron hacia otros puestos de venta. Luego de casi cinco horas, los bomberos lograron controlar la emergencia que se reportó al promediar las 11:00 a.m.

"Se controló incendio en galería Polvos Azules en Huánuco. Jefe de la Comandancia Departamental de Huánuco, indicó que los bomberos se encuentran realizando labores de remoción de escombros. 8 unidades y 53 efectivos se mantienen en la zona", informó el Cuerpo de Bomberos a través de su cuenta de Twitter.

Al promediar las 11:00 a.m., los bomberos reportaron un incendio de código 3 en la cuadra 8 del jirón San Martín en el mercado modelo Trivolines conocido también como “Polvos Azules”. No se registraron heridos ni víctimas mortales, pero como medida preventiva se pidió a la población no obstruir la zona para atender la emergencia.

Bomberos voluntarios de Cerro de Pasco y Tingo María se dirigen hacia Huánuco para apoyar en la labor de controlar el incendio, iniciado en una galería comercial. Asimismo, unos 200 agentes de la Policía apoyan en la zona del siniestro, informó el Ministerio del Interior.

Bomberos se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. | Fuente: RPP Noticias

Una cisterna apoya los trabajos para apagar el incendio. | Fuente: RPP Noticias

