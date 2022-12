El banco le devolvió el dinero robado. | Fuente: Andina

Delincuentes retiraron de su cuenta montos de entre S/2000 y S/5000 en un solo día hasta robarle S/16 000. En un inicio, el Banco de la Nación se negó a devolverle el dinero. Entonces, María Luisa Matalinares, la víctima, se quejó en RPP: “Cuando yo he querido hacer una transacción no me permiten ni sacar 1,500 soles. Para mí, hay una mano negra”.

Los estafadores se hicieron pasar por personal del banco y le pidiieron a Matalinares el número de su token con el falso objetivo de solucionar un falso problema con su cuenta.

La mujer relató que el pasado 21 de agosto una persona la llamó en dos oportunidades para pedirle los dígitos de su token. Al día siguiente, un trabajador de del banco le pidió que acudiera de urgencia a una agencia para tramitar la cancelación de su tarjeta y aperturar una nueva, ya que había sido víctima de robo. En un inicio, los representantes del banco le dijeron que presente una denuncia policial, pero que a lo sumo podría recuperar solo una parte de sus ahorros.

Parte del dinero había sido depositado por la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM), ya que ella está realizando una investigación para esa casa de estudios. Además, otra cantidad estaba destinada para su tratamiento de cáncer a la garganta.

Este martes, María Luisa Matalinares se comunicó con RPP Noticias para informar que el banco devolvió a su cuenta los 16 mil soles sustraidos por los falsos funcionarios. Ella agradeció la resolusión de su caso, desde Huánuco, donde continúa realizando investigaciones para la UNMSM.

