Evelardo Antun Yampintsa, de la comunidad nativa Kumpanam, ubicada en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), denunció haber sido secuestrado la madrugada del día lunes. “El día lunes al amanecer, a la 1 de la mañana, llegaron los delincuentes bien armados y empezaron a disparar”, dijo en Ampliación de Noticias. “Tuvimos que huir”.

Señaló que hay personas que fueron heridas por estos desconocidos. Estos sujetos habrían sido contratados para desalojar a los habitantes del campamento y ejercer la minería ilegal, ya que es una zona rica en minerales, aseguró Antun Yampintsa.

Evelardo Antun declaró que tuvo que rogar por su vida. “Tuve que rogarle de rodillas para que me perdone, para poder salir a buscar a [unos] amigos, porque ellos habían escapado por territorio ecuatoriano y peruano”, dijo a RPP Noticias.

Además, de acuerdo a sus declaraciones, estas personas habrían amenazado a los supuestos rehenes para que dijeran ante la prensa que todo está bien, que no fueron secuestrados y así serían puestos en libertad.

Este martes, Gladis Tapia Medina, presidenta de la asociación multisectorial e interdisciplinaria del Perú (AMIP), en Ampliación de Noticias.señaló que con el pasar de las horas, los supuestos secuestradores han soltado a las personas “por falta de alimento”, ya que ellos mismos se quedarían sin comida, informó la presidenta de la AMIP. Estima que hay aproximadamente unos ocho desaparecidos al momento.

Respuesta pendiente del Ministerio del Interior

El día martes, a horas de la tarde, Saúl Yampis Kantua y Evelardo Antun Yampintsa se reunieron con representantes del Ministerio del Interior para pedir que la Policía intervenga y pongan en libertad a aquellas personas que no lograron huir y puedan recuperar sus tierras.

“Si nosotros presentamos [la denuncia] en la provincia, en los distritos, siempre nos dicen que no hay orden de Lima”, señaló Yampis Kantua. La comunidad nativa se encuentra en la región Amazonas, provincia de Condorcanqui, distrito de El Cenepa. Es más rápido ir a Ecuador y luego viajara hasta la capital que movilizarse hasta Santa María de Nieva.

Sin embargo, el representante del Mininter les informó que la Policía no puede intervenir a pesar de su pedido de auxilio. Según el abogado, él interpuso una denuncia verbal en la provincia de Condorcanqui, por ello les respondieron “que no hay denuncia en la Policía” y no pueden intervenir directamente.

“Si el Estado no actúa de aquí en adelante el pueblo me está pidiendo las decisiones propias por costumbres de nosotros”, sentenció ante cámaras. “Después que el Estado no nos lamente”.

