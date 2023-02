El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matttasoglio. | Fuente: Andina

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, hizo un llamado a superar un catolicismo individualista que solo piensa en sí mismo, en salvar su alma y es indiferente a la realidad, denigrando a todo aquel que no comparta el mismo pensamiento.

"Estamos llamados a entrar en el amor y escuchar los clamores de quien sufre, unirnos a él, tratar de comprender por qué suceden las cosas y no satanizar a nadie ni tampoco desearle la muerte. Dios no es terror, Dios no es miedo, Dios no es venganza, Dios no es juicio y dureza. Dios es un amor gratuito, generoso y generador de vida", dijo en el VI Domingo de Pascua.

Parafraseando al abogado César Delgado Barreto, quien falleció en abril pasado, Carlos Castillo exhortó a superar ese tipo de catolicismo individualista que vive de espaldas a las periferias.

"Tenemos un catolicismo individualista que solo quiere salvar su alma y que es indiferente a la realidad, y que en función de salvar su alma, solo piensa en sí mismo y, entonces, denigra contra todo aquel que no piense como él. Ese catolicismo tenemos que superar", remarcó.

"ESCUCHAR LOS CLAMORES DE QUIEN SUFRE"

"Estamos llamados a entrar en el amor y escuchar los clamores de quien sufre, unirnos a él, tratar de comprender por qué suceden las cosas y no satanizar a nadie ni tampoco desearle la muerte, que son cosas muy graves en el lenguaje nuestro y que pueden llevar al encono mayor y a la destrucción. Cuidemos, no solamente nuestras expresiones, sino nuestras actitudes, aquellas que desdicen nuestro ser", arguyó.

El arzobispo de Lima sostuvo también que la amistad y la fraternidad no son sinónimos de ‘amigotes’ que arreglan las cosas debajo de la mesa.

"Tratémonos como amigos, no como amigotes, no como compañeros de corrupción, no como los que arreglan las cosas debajo de la mesa, sino como amigos verdaderos, que significa decirnos las cosas y ayudarnos a corregirnos mutuamente, porque todos somos peruanos, todos somos hermanos", agregó Carlos Castillo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer