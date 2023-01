Arequipa : Municipios sólo usaron el 59.7% de las transferencias que realizó el Gobierno Regional en plena emergencia sanitaria

El gobernador, Elmer Cáceres Llica, transfirió 113 millones de soles a municipalidades provinciales y distritales. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: GRA

En plena emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) transfirió 113 millones de soles a municipalidades locales y provinciales en el 2020 para ejecutar obras, pero a un año de la aprobación de la entrega de dinero, sólo se ha ejecutado el 59.7%, según reporta el portal de transparencia del Ministerio de Economía.

En el segundo semestre del 2020, cuando Arequipa afrontaba la peor crisis de la primera ola de contagios y muertes por la Covid-19, el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, emprendió un recorrido por las ocho provincias de la región a repartir dinero para obras, pero no precisamente del sector salud, sino para el mejoramiento de veredas y pistas. “Vamos a reactivar la economía”, dijo.

Mientras Cáceres Llica encabezaba ceremonias de entrega simbólica de cheques en diferentes distritos de la zona andina y de la costa de la región, en el hospital Covid, Honorio Delgado Espinoza, los pacientes eran atendidos en carpas y morían por falta de oxígeno medicinal y camas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En mayo del año pasado, Cáceres Llica, inició los trabajos de remodelación del Honorio Delgado y hasta la fecha no concluyen. De hecho, el área de Pediatría sigue atendiendo a los niños en un ambiente improvisado en lo que antes era la Cuna Jardín del hospital.

Cáceres Llica durante la entrega de un cheques simbólico al alcalde de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: GRA

USO POLÍTICO

Cáceres Llica mandó a imprimir cheques gigantes (gigantografías) para entregarlos de manera simbólica a los alcaldes durante el periplo por la región que inició en agosto de 2020. Eran días en los que tenía la firme intención de renunciar al cargo para postular a la presidencia de la República.

En cada distrito montó ceremonias para hacer las transferencias mientras la población le pedía plantas de oxígeno. En Camaná prometió implementar una en quince días. Se demoró más de cinco meses en hacerlo. Recién en la quincena de marzo quedó operativa.

“Estoy convencido de que esas transferencias se utilizaron en un sentido político. En muchos de los casos, se ha entregado dinero para obras que no ayudan a cerrar las brechas sociales. Tenemos problemas en salud y educación y se han hecho transferencias para obras de transitabilidad, es decir pistas y veredas”, indica el consejero regional José Luis Hancco.

En tanto, para el consejero regional Harbert Zúñiga, el gobernador no termina de sacudirse de su recuerdo de alcalde de Caylloma y no promueve obras de impacto regional.

“Cáceres Llica, con todo su séquito, fueron por la región con sendos cheques en gigantografías, dinero que no es suyo y evidenció que no se termina de sacudir de su recuerdo de alcalde, la pregunta es: dónde están las obras de impacto regional, la función que tiene ahora es para ejecutarlas y al momento no tenemos ninguna”, dijo.

El 12 de octubre de 2020, Cáceres Llica, recién comunicó su decisión de quedarse en el cargo y no ser candidato presidencial.

El gobierno regional ejecutó 413 millones del presupuesto 2020, pero dejó de invertir 394 millones de soles. Su nivel de ejecución presupuestal llegó al 84.8%, según el Informe de Eficacia del Gasto Público realizado por ComexPerú.

“El Gobierno Regional de Arequipa tuvo su peor desempeño en el sector Agropecuario, donde ejecutó apenas el 36.1% del presupuesto asignado al rubro”, explicó la gerenta general de ComexPerú, Jessica Luna.

Municipios que recibieron dinero presentan un lento avance en las obras planificadas. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: GRA

DINERO SIN USO

El congresista por Arequipa, Edgar Alarcón, realizó un análisis de las transferencias que la gestión de Cáceres Llica hizo a los municipios y encontró varias irregularidades. Pero, sobre todo, se repite el mismo patrón de las transferencias del 2019: muchos municipios no lo gastan.

“Se encontró que diez obras no tienen avance alguno, es decir están en 0%. Otras 5 obras tienen menos del 10% de ejecución. Se puede resaltar obras como la creación del servicio de residencia escolar en el distrito de Charcana, provincia de La Unión para la que el GORE Arequipa desembolsó S/ 2.8 millones. En esta obra no se ha gastado un sol”, dijo Alarcón.

El gerente de Planificación y Presupuesto del gobierno regional, Javier Rospigliosi, reconoció el retraso en la ejecución de las transferencias. Precisó que los municipios están remitiendo los sustentos necesarios respecto a los avances o retrasos de las mismas que en su mayoría, se deben a la emergencia sanitaria.

Sobre las diez obras que no se inician hasta la fecha, indicó que el dinero podría volver a tesorería del Gobierno Regional de Arequipa.

“La responsabilidad obedece a diversos factores, pero las sanciones aplicables para los diversos casos se encuentran estipulada en la Directiva N°005-2019-GRA/OPDI, por lo que se debe evaluar cada caso por separado, a fin de tomar las medidas correspondientes, que van desde limitaciones para nuevas transferencias, hasta el retorno del monto financiado a Tesorería del GRA”, apuntó Rospigliosi.

¿Se le ha dado un uso político a las transferencias de dinero a los municipios? Le preguntó RPP Noticias. “No, se ha transferido cumpliendo con lo descrito en la Directiva para Transferencias Financieras, las mismas que pasaron por aprobación del Consejo Regional y fueron evaluadas por las oficinas correspondientes. El uso de estos recursos debe ser estrictamente para los fines del proyecto, no debiendo ejecutarlo para fines distintos, tal como lo dispone técnicamente la Ley de Presupuesto, en cuyo marco legal se amparan dichas acciones”, respondió el funcionario.

Se priorizaron obras de pistas y veredas como en el pueblo de Imata en Caylloma. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: GRA

REDUCIR LAS BRECHAS

La Defensoría del Pueblo elaboró en el 2019 el Índice de Vulnerabilidad de la región Arequipa que comprende cinco variables: pobreza, educación, salud, acceso al agua potable y violencia. Se trata de un documento que tiene el objetivo de que las autoridades regionales elaboren estrategias focalizadas para garantizar los derechos de la población más vulnerable.

El jefe de la Oficina Defensorial en Arequipa, Ángel María Manrique, indica que el avance en acortar esas brechas es prácticamente nulo. No sólo por el replanteo del uso del dinero público que la pandemia obligó hacer, sino porque las autoridades siguen ejecutando obras que no son pensadas para reducir la pobreza.

“No se está atendiendo las brechas que existen y la pandemia abrió otras brechas, pero las autoridades no lo entienden. En Educación, por ejemplo, cómo es posible que el gobierno regional invierta 5 o 6 millones de soles en un nuevo colegio cuando el problema de ahora es la conectividad, de qué sirve la infraestructura si los escolares no pueden recibir clases”, refiere Ángel María Manrique.

Lo que plantea es que se replantee el uso del presupuesto público regional y local. “Es lamentable decirlo, pero las autoridades siguen planificando obras como si la pandemia no habría pasado por Arequipa”, dijo.

El problema no es la carencia de recursos, el propio gobernador Cáceres Llica, en reiteradas oportunidades ha indicado que sí hay dinero. “Tenemos plata, pídanme y lo compramos”, les dijo a los médicos del hospital Honorio Delgado a mediados del año pasado, pero al momento no cuentan con un Tomógrafo ni un Ecógrafo en el área de gineco-obstetricia.

En diciembre de 2020, presentó una maqueta del coliseo que proyecta construir en Majes. Es una obra que costará 25 millones de soles y tendrá el techo en forma de sombrero. En Majes, provincia de Caylloma, según el índice de vulnerabilidad de la Defensoría del Pueblo, 42 de cada 100 viviendas no tienen conexión a agua potable.

La reducción real de la pobreza en Arequipa se muestra lejana con la planificación de este tipo de obras y el uso político del dinero público.

