Piura: "Una vez me resbalé, y desde entonces, me acostumbré a subirme y bajarme", el testimonio de una niña que trepa un árbol para acceder a sus clases virtuales

Niña pone en riesgo su vida al trepar todos los días a planta de guabo para captar señal en su celular y de esta manera seguir sus clases. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

Cindy García Jaramillo es una niña de quinto de primaria del colegio Jesús de Nazareth del centro poblado CP3, en el distrito Tambogrande, región Piura, que tiene que subir todos los días a una planta de guabo para captar señal de internet para sus clases virtuales, como lo informó RPP Noticias hace unos días.

Justamente, un reportero de RPP llegó hasta su casa ubicada a una hora del centro poblado CP3, pasando una trocha carrozable, donde no hay energía eléctrica y tampoco una buena señal de internet.

Cindy contó que ella debe subir al árbol de seis metros de altura donde permanece en una de las ramas hasta por tres horas.

“Tengo que subirme a la guaba y allí captar señal para poder conectarme con mis amigos y profesores. Estoy acostumbrada. En la guaba estoy desde las once hasta la una o dos de la tarde, luego vengo a almorzar y ya me pongo a hacer mis tareas”, contó.

Incluso dijo que para enviar sus evidencias del programa Aprendo en Casa, también debe subir al árbol arriesgando todos los días su vida.

Para captar señal debe trepar por varias ramas y finalmente llegar hasta casi lo más alto. Aquí debe permanecer de pie y con la mano estirada para que su celular capte la señal. Pese a esta incomodidad y el riesgo, sus ganas de aprender son más, ya que luego de las clases, baja almorzar, y luego vuelve a subir para enviar las evidencias de las tareas.

Esta actividad la realiza junto a su hermano, desde el 2020, según dijo solo en una oportunidad se ha resbalado. Pero su celular o tablets sí se le ha caído más de una vez.

“Una vez me resbalé. De allí ya me acostumbré a subirme y bajarme. Mi celular está quebrado. Se me ha caído como veinte veces. Viene el viento y se me cae. A veces estoy subiendo lo en mi bolsilla y se cae el celular y como hay piedras se quiebra”, agregó.

Cindy dice que este hecho de subir y bajar todos los días es algo muy normal para ella. De joven quiere ser policía, y aunque dice que ya está acostumbrada, es consciente de su esfuerzo y que arriesga su integridad. Su madre, Karim Jaramillo, pide que se instale una antena de telefonía para que pueda captar señal y no sufrir todos los días estas peripecias.

Niña pidió a las autoridades colocar una antena para captar señal de internet. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

“Como estamos en el campo están enseñados a subir y bajar. Pedimos la antena parabólica para que haya cobertura. Algo para que haya línea para que haya cobertura que es lo que más queremos para acá”, expresó.

Sobre este tema el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Piura, Felipe Yovera, reconoció que existen problemas para el acceso en diferentes zonas rurales de Piura, donde no llega la señal de algunas empresas operadoras, por ello pidió la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Se les ha asignado base de datos en algunas tabletas con Movistar de determinada zona, pero en la zona no llega ese operador y allí es el problema que tenemos", anotó.

Minedu entregó tablets

El Ministerio de Educación (Minedu) entregó cerca de 15 mil tablets en los distritos de Tambogrande, Las Lomas y Suyo; sin embargo, un porcentaje de estas no se están usando porque el operador elegido no tiene cobertura, o el padrón de beneficiarios está desfasado con alumnos del 2020.

Cindy pidió a las autoridades del Ministerio de Educación que coloquen las antenas que necesita para que su tablet, que le asignaron, pueda tener señal y desarrolle sus clases sin necesidad de subir a los árboles.

Escucha nuestros Podcats

El Ministerio de Educación pone a disposición de los hogares peruanos el plan de educación a distancia ‘Aprendo en casa. GRUPORPP se suma a este proyecto que beneficia a millones de niños y adolescentes para que puedan continuar con las clases durante la pandemia. A través del podcast ‘Aprendo en casa’ tienen a su disposición el plan educativo en nuestra plataforma digital. ‘Aprendo en casa’, un podcast producido por el Ministerio de Educación.

Te sugerimos leer