En corto tiempo las medidas tomadas para “fortalecer y modernizar” la policía han llenado el vacío que siguió al clímax político generado por la vacancia presidencial y las protestas ciudadanas. Pero la calma nunca dura mucho en nuestro país. Y los motivos no faltan: los investigados por corrupción seguirán cuestionando a los fiscales, la Corte Suprema deberá elegir la próxima semana un nuevo presidente, los dueños de las universidades no licenciadas volverán a la carga, las medidas populistas cobrarán nuevo vigor en el Congreso y este fin de semana comienzan las elecciones internas en los partidos con miras a los comicios del 11 de abril.

Ahora tenemos la oportunidad de mejorar la actitud del Estado y la de los ciudadanos frente a la pandemia que, al fin y al cabo, ha perturbado todos los aspectos de la vida. El Perú sigue siendo, después de Bélgica, el país con mayor número de muertes por millón de habitantes. Es una realidad cruda, aunque no tengamos una explicación objetiva para tan triste performance. Sin embargo, la cifra de muertes se ha estabilizado por debajo de 50 diarias, mientras que en otros países aumenta: México 813, Brasil 638, Colombia 198, y Argentina 310, para no mencionar los casos de Estados Unidos 2,187, Italia 853, Reino Unido 608, Francia 592 y España 537.

La historia de la pandemia solo podrá ser contada cuando haya terminado. Y si mantenemos la mejora actual, podremos salir de la triste ubicación en la que nos hallamos ahora. La desgracia de los demás no debe ser nunca motivo de alivio, pero sí podemos aprovechar la experiencia de otros para mejorar nuestra gestión de la pandemia. Y en el mejor de los casos mitigar el impacto de una eventual segunda ola. Por eso es importante prepararnos para la llegada del verano y de las fiestas de fin de año, que viviremos sin contar con las vacunas que se anuncian.

El Instituto Gestalt de Lima afirma que “la fatiga pandémica es un mal silencioso que afecta la salud mental de los peruanos”. Ese Instituto especializado en la conducta humana constata que la COVID-19 ha perturbado la vida personal, laboral, familiar y de pareja. Sostiene que se registran cada vez más casos de personas cansadas, irritables, con poca disposición a escuchar, desmotivadas, tristes y estresadas. Pese a las luces navideñas y los regalos, diciembre suele ser un mes en el que aumentan los cuadros de ansiedad y depresión.

Este año, diciembre será duro para las familias que han perdido un ser querido y que no han podido resolver sus duelos. Hemos vivido más de ocho meses de restricciones por la pandemia y no podremos celebrar las fiestas de acuerdo a nuestras tradiciones. Lo grave de la fatiga pandémica es que la apatía y la desesperanza generan el incumplimiento de las medidas sanitarias. El director del Instituto Gestalt, Manuel Saravia Oliver, advierte que “los mensajes de las autoridades que antes eran efectivos como el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado de manos ya no calan igual”.

¿Cómo se manifiesta la fatiga pandémica? Saravia contesta: menor percepción de riesgo al acostumbrarse a vivir con el virus, pérdida de la sensación de control sobre la situación, aislamiento, frustración y hartazgo. El especialista recomienda cultivar un estilo de vida saludable con ejercicio físico, comida sana y rutina de sueño. Pero también conectarse con los demás, aunque solo sea por teléfono y medios digitales, ya que los seres humanos somos sociales por naturaleza. Y finalmente aceptar los sentimientos y si no los podemos manejar, buscar ayuda profesional. Enfrentar la pandemia no es solo un asunto médico, es también un aprendizaje de la sabiduría.

