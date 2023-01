La comercialización de la vacuna podría empezar en el año 2022. | Fuente: Flickr

Esta mañana, en el programa Ampliación de Noticias, la médico especialista en el control de enfermedades infecciosas, Angela Uyen, habló sobre la futura aplicación de la vacuna en el país y sobre la posibilidad de que esta sea comercializada por el sector privado.

Al respecto, la asesora en políticas de salud aseguró que las personas vulnerables deben ser una prioridad en cuanto a la vacunación contra la COVID-19 y recordó que, durante la pandemia, el sector privado “no estuvo a la altura” de lo que necesitaba la ciudadanía.

“Queda una gran pregunta: ¿cómo se va a realizar el monitoreo y la farmacovigilancia? No lo veo en el sector privado. (…) Quienes puedan acceder a la vacuna van a poder trabajar y seguir. Hay un tema de exclusión de los servicios de salud. Va a incrementarse la inequidad. (…) La transmisión no se va. Si un grupo privilegiado accede a ellas se va a perpetuar la transmisión”, explicó a RPP Noticias.

En esta línea, la especialista señaló que la prioridad debería ser descongestionar el sistema de salud. De llegar la vacuna al sector privado, "las camas las ocuparán los pobres", mas no los ricos, precisó. “El mercado de salud es imperfecto. Hay publicidad engañosa, preciosa altos. Para mí es un tema del cómo”, indicó.

Asimismo, Uyen aseguró que la vacunación debería ocasionar la famosa inmunidad de rebaño, una que se lograría al vacunar al menos al 70% de la población. “Es un reto logístico enorme pero hay que hacerlo, es la vida”, dijo. “No hay forma de llegar a esto sin la vacuna”, agregó.

USO DE IVERMECTINA

En cuanto al uso de la ivermectina, cuya efectividad no está comprobada científicamente, la especialista mencionó la importancia de tener mensajes claros y sólidos sobre su uso desde el sector público.

El estado, el Colegio Médico y el sector privado, añadió, deben trabajar juntos y establecer mensajes claros sobre la ivermectina. “No hay medicamento en el mundo que no tenga efectos adversos”, dijo.

Finalmente, la especialista relacionó el “enorme consumo” de ivermectina en el país con la alta tasa de mortalidad por COVID-19 que tenemos. “En Europa no se ha utilizado y no vemos el índice de mortalidad que acá se ha visto. No hay nada contundente ni estudios que digan que la ivermectina funciona”, acotó.

