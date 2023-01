Policía de Casma recibió la denuncia de mujer que fue atacada con una piedra en el rostro por su expareja. | Fuente: RPP Noticias

El Poder Judicial de Casma, región Ancash, ordenó la libertad de un hombre que atacó con una piedra en el rostro a su expareja.

La mujer identificada como, Rosa Martha Salazar Aguirre, contó a la policía que la agresión ocurrió el pasado martes 22 de diciembre, en su vivienda ubicada en el asentamiento humano “Caminos del Inca”, sector 42 hectáreas, distrito de Casma.

El agresor, identificado como José Caso Quincho, bebió licor y atacó a su expareja porque ella no quería retomar la relación con él, según la versión de ma mujer.

“Yo me separé por violencia de ese señor. Me ubicó y me dijo que quería regresar conmigo, pero era muy violento. Al día siguiente se fue a tomar y vino directo a golpearme. Lo han tenido encarcelado y no sé por qué lo han liberado. Él me amenazó si salía libre. Si mi hija no pide auxilio, ese hombre me hubiera matado”, expresó.

La mujer denunció que su agresor fue puesto en libertad por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Casma porque en la denuncia se consignó la acusación de violencia física y no tentativa de feminicidio. La Fiscalía, en este caso, tampoco pidió la prisión preventiva para el acusado.

Una de sus vecinas pidió al Ministerio de la Mujer apoyo para que protejan a la mujer agredida porque esta persona amenazó también a los vecinos que fueron testigos del ataque.

“Creo que necesitamos justicia para la señora Rosa. No sé qué e están esperando las autoridades. Todos hemos sido testigos. El hombre nos ha dicho que nos hará daño también. Necesita ayuda psicológica porque tiene mucho miedo”, comentó, Carmen Imán, vecina de la zona.

Luego de ser liberado, el denunciado salió corriendo de la Corte e ingresó a la comisaría para protegerse, ya que un grupo de vecinas, incluida la víctima, intentó golpearlo.

