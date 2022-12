Alcaldesa de Ica, Enma Mejía, dijo que ya no hay alimento en los mercados y la situación se ha desbordado. | Fuente: RPP Noticias

La alcaldesa de la provincia de Ica, Enma Mejía, pidió al gobierno central tomar una decisión de inmediato respecto a la derogatoria de la Ley agraria, para no seguir perjudicando a cientos de personas que se encuentran varadas por las protestas que realizan hace cinco días los trabajadores de empresas agroindustriales.

“No hay alimentos en los mercados. No hay combustibles. No sé que espera el gobierno. Con mucho respeto se lo digo: “Es momento que tomen una decisión de inmediato. No tenemos que esperar más tiempo. Los trabajadores piden mejores condiciones laborales, pero también hay que ver la parte humana, la parte de las personas que están varadas. El olor de los buses es insoportable, porque no tienen como ocuparse”, expresó.

La autoridad edil dijo que, pese a las negociaciones hechas por las autoridades del ejecutivo, hasta el momento no se llega a un entendimiento y la situación se ha complicado porque se sienten solos en esta lucha por controlar las manifestaciones.

“Nos sentimos que estamos atados de manos. Nos sentimos que estamos solos con nuestras autoridades. Es algo que ya desbordó. Es muy triste no poder ayudarlos (…) Con el equipo de serenazgo estamos ayudando a las personas varadas. Estamos repartiendo alimentos. Estamos llevando ancianos a la Beneficencia, pero exijo al gobierno central y al congreso que tomen una decisión”, agregó.

Enma Mejía reconoció que este problema viene de muchos años y se agudizó en estos últimos días porque no se ha atendido las reales demandas sociolaborales.

“Por favor que nos escuchen. Si ayer en la noche el congreso aprobó el texto sustitutorio en la comisión agraria, porqué esperar hasta hoy día. ¿Qué cosa están esperando? ¿Que suceda un muerto como en el norte? Hay personas varadas. No podemos esperar un minuto más, que decida si se deroga la Ley o no”, enfatizó.

