Más de cuatro mil peruanos fueron nominados por haber realizado una iniciativa que fomente el bien común en el país en estos momentos difíciles de pandemia. | Fuente: Andina

La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus ha puesto en una situación complicada a muchos peruanos. Sin embargo, ante esta situación adversa que atraviesa el mundo, existen peruanos que se ponen la camiseta para ayudar, ya sea a quien más lo necesita o a las personas que luchan en la primera línea contra la Covid-19.

Es por ello que RPP lanzó la campaña Peruanos Camiseta, que abrió un espacio para que quien desee nomine a una persona que consideraba un peruano camiseta, haciendo énfasis en valores como el respeto, solidaridad y responsabilidad.

Más de cuatro mil peruanos fueron nominados por haber realizado un proyecto, acción o iniciativa que fomente el bien común en el país en estos momentos difíciles de pandemia. En la lista estaban diversos médicos, enfermeras, militares, policías, comisarios, profesores, entre otros ciudadanos y ciudadanas.

Asimismo, miles de personas que con acciones independientes pusieron la solidaridad antes que la dificultad del momento. Por ejemplo, en Arequipa, Carlocesar Delgado fue nominado, ya que “diseño un sistema para usar talleres externos con discapacitados donde fabrican mascarillas comunitarias y con las utilidades regalan mascarillas quirúrgicas a todo persona con extrema pobreza”, según explicaron en la descripción.

Por otro lado, gran parte de las nominaciones fueron para diversos sacerdotes que durante el Estado de Emergencia se han puesto al servicio de los demás; por ejemplo, el conocido “Padre Omar”, el sacerdote Omar Alonso Sánchez. Él ayuda a las personas más vulnerables desde hace 25 años, pero a raíz de la coyuntura actual comenzó una campaña llamada “Comparte tu pan con el hambriento” para llevar víveres a las familias que lo necesitan.

Los docentes fueron también protagonistas, pues a pesar de que las clases presenciales se han cancelado, algunos de ellos luchan por seguir llevando la mejor enseñanza a sus alumnos. Ese es el caso de Gerson Ames en Huancavelica, quien va a todas las casas de sus alumnos con su pizarra, recorriendo grandes distancias para que nadie pierda sus clases si no tiene luz, internet o radio.

Médicos, enfermeras, policías y más personas que luchan en la primera línea, exponiéndose a diario al nuevo coronavirus, fueron también reconocidos. Así, personas como Yoshida Irina Eto Aymar en Piura - quien es obstetra – estuvieron en la lista. “Es obstetra y trabaja en el puesto de salud de San Pedro, que dista a media hora de Piura, y a pesar de la pandemia y restricciones del tráfico, ella no lo dudo y pedaleó en su bicicleta rumbo a su centro de labores, para cumplir con responsabilidad de brindar atención a las gestantes y mujeres”, escribieron.

Además, acciones como la del policía Ángel Mario Ari Jaime, de 61 años, fueron nominadas. “Frente al panorama vivido actualmente, la institución policial decidió retirarlo de la policía debido a su avanzada edad. Pese a esta adversidad, Mario tomó la iniciativa de seguir contribuyendo a la ciudadanía y brindarle víveres a sus vecinos, a través de la tienda de su hermana. A pesar de la coyuntura, él vendía los productos a precio de compra y con abastecimiento constante. Así contribuía a la no salida de casa de sus vecinos”, comentaron.

La emergencia por la Covid-19 ha complicado la situación, no solo sanitariamente, sino también económica y socialmente. Según IPSOS, hasta abril, el 39% de personas no trabajaba y no recibía sueldo debido a la cuarentena. A pesar de esto, existen personas que están dispuestas a dar todo lo que tienen para ayudar a los demás.

Y es que, en estos momentos de crisis, los peruanos debemos unirnos, ser solidarios; respetar las leyes y a las autoridades; y ser responsables con nuestras acciones. Actuemos con conciencia y extendamos esta forma de actuar con las personas que nos rodean.

Te sugerimos leer