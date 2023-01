Yanna, la nueva promesa musical en el trap peruano, lanza su tema 'MarcaPerú'. | Fuente: Instagram

“A mí me cuidan mis amigas, no la policía”, dice la nueva canción de Yanna, “MARCAPERÚ”, donde refleja la situación que vivimos las mujeres en un país tan inseguro como el nuestro. La joven de 25 años que creció en San Martín de Porres y viajó a Francia para buscar un futuro mejor, se enamoró de la música y todo lo que encontró allá.

Tres años después de estar en Europa, regresó con un sentido musical diferente dándole un giro a lo que ya conocemos como trap. Desde niña le gustó la poesía y bailar en los eventos del colegio.

Comenzó escribiendo y mostrándole a sus amigos sus letras. “A todos les gustó”, nos cuenta Yanna, emocionada, en una entrevista con RPP Noticias. Con solo dos parlantes y un micrófono, la cantante mostró lo que todos ven, pero nadie se atreve a decir con todas sus letras: violencia de género, racismo, discriminación y maltrato hacia la mujer.

“Cuando regresé a Perú me di cuenta de que seguía siendo inseguro y por mi experiencia, la policía no me ha dado la ayuda que he necesitado. Es la realidad”, comentó en alusión a la frase más impactante de su canción “MARCAPERÚ”.

UNIÓN DE DOS CULTURAS

Brenda, verdadero nombre de Yanna, se siente feliz de que sus padres la apoyen en la música. De madre chinchana y de padre puneño, la artista siente que pertenece a dos culturas muy ricas en el Perú. Así lo refleja en sus tatuajes que tiene en la cara.

Por ese motivo se puso ‘Chola’ arriba de la ceja derecha y ‘Negra’, debajo del ojo izquierdo. Su madre no tuvo la oportunidad de estudiar, su papá sí pudo surgir, terminó la universidad y para ella siguen siendo personas discriminadas desde lo “cholo” y “negra”.

“Siempre habrá una diferencia de alcance de oportunidades”, asegura. Por eso, recalcó otra de las frases ‘célebres’ que dice en su nuevo tema: “En el extranjero bien posicionados, pero acá dentro nos rechazamos por negras, cholas, indios y serranos”.

Para ella es cierto porque “nos discriminamos y no debería ser así, sino aceptar nuestras raíces y sentirnos orgullosos”. Brenda se puso “Yanna” como nombre artístico ya que significa ‘negro’ en quechua en honor a sus raíces por parte paterna.

APOYO A LA COMUNIDAD LGTBI

La comunidad LGTBI es una parte importante para Yanna. Confesó que dentro de poco estrenará una nueva canción que hablará sobre dos mujeres ya que considera importante visibilizar el amor.

“El amor no entiende de género, normas, razas, ni nada”, dice Brenda. Además, muchos de los religiosos que ven como “anormal” la relación entre dos personas del mismo género, lo hacen con el fin de dañar. La cantante considera que el respeto es fundamental en las personas y por ese motivo, su música hablará por ella.

Yanna invita a sus seguidores a escuchar su nuevo tema "MarcaPerú". | Fuente: RPP Noticias

LA DISCRIMINACIÓN

Como mujer afroperuana, Yanna se ha sentido discriminada por el hecho de ser raza negra y de tener su cabello rizado. Con respecto a la publicidad de la marca ‘Negrita’ que cambió su nombre para ‘evitar’ que las personas se burlen, se animó a opinar y confesó que es un “gran paso” para las marcas.

“Son estereotipos que no son reales, no se acercan a la realidad y eso está mal. No es necesario utilizar esa imagen como publicidad y es peligroso porque no saben cómo usarla. Vivimos en una sociedad que normaliza el racismo”, aseguró.

La cantante se pregunta cuál es la necesidad de representar a las personas negras con esa imagen tosca. “Me han comparado con ‘Doña Pepa’ en el colegio”, dijo la artista recordando esa parte de su infancia donde el acoso escolar era pan de cada día. Así que espera que ese cambio pueda quitar ese chip que tienen las personas de minimizar el bullying.

“MARCAPERÚ”

Yanna ha sido seleccionada además como artista beneficiaria del nuevo programa 'Impulsarte', creado por la agencia “3 Puntos Comunicación”, que busca visibilizar, impulsar y brindar oportunidades de desarrollo a nuevos creadores emergentes de las artes musicales y audiovisuales que tengan un proyecto listo.

Actualmente, la artista peruana se encuentra produciendo su primer EP, conjunto de temas con influencias de hip-hop, trap, dancehall, reggae, música afroperuana y funk brasilero.

