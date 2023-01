El productor musical Sergio George, a cargo de la carrera musical de Yahaira Plasencia, anunció que el nuevo tema de la cantante demorará en salir ya que se están haciendo cambios en la canción. | Fuente: Instagram

El productor musical Sergio George, a cargo de la carrera musical de Yahaira Plasencia, anunció que el nuevo tema de la cantante demorará en salir ya que se están haciendo cambios en la canción.

Como se recuerda, el tema estaba previsto a ser lanzado en marzo pasado. En conversación con “América Hoy”, el productor dijo que, siguiendo su línea de trabajo, ha decidido hacerle unos cambios al tema musical que lanzarían próximamente.

“Soy muy cambiante en las decisiones, mucha veces en el estudio de grabación es muy normal para mí. Estamos haciendo unos cambios en la canción. A mí me llegan canciones constantemente, me enamoré de una y dije: ‘Yahaira, me gustaría grabar esta canción para ver cómo suena y entonces elegimos de las dos’”, dijo Sergio George.

“No se sabe si es éxito o no hasta que salga al público, yo, por mi experiencia, sé qué puede gustar”, menciona.

Sergio George comentó que luego de que Yahaira Plasencia grabe ambos temas, decidirá cuál es el que lanzarían próximamente. “No sé, no va ser en marzo. Grabó ayer y hoy va a grabar de nuevo”, contó le productor.

EN "ESTO ES GUERRA"

Yahaira Plasencia compagina, actualmente, su carrera artística con su participación en “Esto es Guerra”. Sin embargo, según comentó en sus redes sociales, a esta última faceta la cuesta adaptarse debido a las exigencias de las competencias físicas.

Así lo confesó la salsera en una serie de stories que compartió en su cuenta de Instagram. “Me estoy adaptando al programa y, poco a poco, estoy queriendo competir y decir que puedo más”, dijo al inicio de su mensaje.

Sin embargo, Yahaira Plasencia aseguró que sus esfuerzos todavía no están a la altura de los de sus compañeras del reality juvenil. “Es difícil, tengo que agarrarle el ritmo, tengo que agarrar la maña y las técnicas al juego. Qué complicado, me está costando muchísimo ponerme al ritmo de las chicas”, expresó.

Finalmente, la salsera no dejó escapar la oportunidad para agradecer a los integrantes de "Esto es Guerra", quienes siempre la motivan y la apoyan. “Lo único que queda es ensayar y adaptarme a este ritmo”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS "Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana. Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.

Te sugerimos leer