Wendy Sulca se pronuncia sobre su participación en el festival Vivo X el Rock. | Fuente: Instagram

Esta semana se lanzó al público el poster oficial del festival Vivo X el Rock 2019, cuya onceava edición se realizará el sábado 23 de noviembre, en cuatro escenarios repartidos dentro y fuera del Estadio de San Marcos.

Además de las bandas que ya habían sido confirmadas, como Interpol, The Strokes y Slipknot, entre otras, lo que ha sorprendido y ha generado muchas críticas ha sido la inclusión de agrupaciones de cumbia, como Armonía 10, Los Shapis, Deyvis Orosco y hasta la cantante que fusiona el folclore con los ritmos urbanos, Wendy Sulca.

Es sobre esta situación, generada por el variado cartel de Vivo X el Rock 2019, que ha sido consultada la cantante en el programa "Encendidos" de RPP Noticias, donde fue invitada junto al vocalista de la banda Diazepunk, Carlos García. Para Wendy, la música está para disfrutarla.

“La música está para escucharla, para cantarla, para bailarla. Creo que no hay que encasillarnos con un solo género. Va a haber varios escenarios; si no te gusta mi música no me escuches y listo”, aseguró entre risas.

Asimismo, la intérprete de “Chau chau chau” aseguró que las críticas en su contra responden a el racismo que todavía existe en nuestro país.

“Creo que lastimosamente siempre existe racismo en nuestro país y en muchos países . Hay mucha discriminación hacia mí simplemente por ser quien soy y por haber empezado cantando desde muy pequeña la música folclórica. Hay mucha discriminación hacia las personas que venimos de la sierra”, comentó Wendy Sulca.

A pesar de la polémica en Vivo X el Rock 2019, la cantante se mantiene tranquila pues está habituada a lidiar con detractores en las redes sociales.

“Solo tengo tres palabras para ellos: ‘Chau chau chau’ como dice mi canción, que la acabo de lanzar. Precisamente, va contra mis detractores, contra los haters, contra toda esa gente que manda siempre malas vibras, que siempre está comentando cosas feas. Como dice mi canción ‘no me importa lo que digan, no me importa lo que hagan. Lo que pienses de mi vida suavecito me resbala’. Ojalá que entre peruanos nos apoyemos más; no hay que pisotearnos entre nosotros”, recalcó Wendy Sulca.

