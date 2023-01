Productor musical de Pedro Suárez Vértiz habló sobre la polémica de el Vivo x el Rock 2019. | Fuente: Composición

Gonzalo Polar, reconocido músico, compositor y productor musical, habló con RPP Noticias sobre la inclusión de cantantes y agrupaciones de otros géneros musicales al Vivo X el Rock 2019, una decisión que ha dividido al público peruano.

Recordado por su trabajo como compositor de emblemáticos temas para telenovelas y programas televisivos como “Al final de esta historia”, “Dos aguas de un mismo río” y “Gabriela”, así como productor musical de Pedro Suárez Vértiz, Polar cree que el público de hoy en día siente afinidad por diversos géneros musicales por muy distintos que estos sean.

"Esto pasa en todos los festivales del mundo como Coachela o South by Southwest, estos tipos de festivales que tienen diversos géneros. Estamos un mundo tan globalizado y tan intracultural que a mí me parece natural. Hay gente que es purista, pero este festival no es solo para ellos", dijo Gonzalo Polar a RPP Noticias.

Asimismo, el músico recordó él ha participado en este tipo de eventos que combinan géneros musicales y señaló la gente sale más que satisfecha.

"Yo he tocado en este tipo de festivales y cuando he visto cantar a Daniela Darcourt o Armonía 10, la gente corea las canciones, y después sale Cuchillazo y la gente reacciona igual. Eso quiere decir que la gente no asume una sola bandera musical", agregó.

Actualmente, Gonzalo Polar viene trabajando en "Cuéntame", obra musical que contará la biografía más íntima de Pedro Suárez Vértiz, y solo tendrá ocho funciones.

En este espectáculo se presentarán las mejores canciones de Pedro Suárez Vértiz, pero interpretados por diversos artistas como Sandra Muente y Cielo Torres, quienes cantarán las canciones del rockero en versión trap y salsa, respectivamente.

"Yo creo que el rock tiene un lugar dentro de los géneros musicales. Es cierto que no es el género más popular ahora. Eso es obvio, no voy a ser necio y negarlo. Pero sí creo que el rock transmite valores que no transmiten otros géneros. El género urbano es otra cosa totalmente distinta. Eso también entendimos en este musical", concluyó Gonzalo Polar.

