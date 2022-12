La cantante ayacuchana cantará en Viña del Mar 2020 | Fuente: Facebook

Para la noche del domingo 23 de febrero, Luz Merly alista su canción “Por un mañana mejor”, tema fusión con un mensaje esperanzador y envuelto por alegres notas del pasacalle huamanguino y del sicuri del altiplano, que interpretará en Viña del Mar 2020.

Luz Merly asegura que cumple uno de sus sueños al llegar a la Quinta Vergara y recuerda lo difícil que ha sido llegar hasta dónde está ahora, aunque eso la impulsa a seguir luchando por cumplir sus sueños.

“La primera vez que llegué a Lima fue a los 11 años, con mi madre, que hizo mucho esfuerzo y sacrificios. Vinimos con mi primera producción, “Para mi padre”, y para promocionar en programas como Canto Andino. Pero sí, en muchos momentos sentí poco respaldo para grabar un disco o un video”, contó previo a su viaje a Chile, en el diario La República.

Previamente, Luz Merly contó en RPP Noticias que a los 15 años viajó desde Huamanga a Lima para realizar su segundo álbum “Celajes del amanecer”, un trabajo que culminó a los 19 años y le permitió ampliar su conocimiento musical y entrar en contacto con otros artistas y músicos.

“Fue un camino difícil. Convocó a muchas personas y muchas veces hemos llorado, me he caído por las negativas de apoyo, porque no es fácil hacer música en el Perú, sobre todo el folclor. Definitivamente, son experiencias hermosas, pero hubo momentos difíciles”, comentó.

Luz Merly considera que el folklore no es valorado como debería en Latinoamérica y afirma que “eso va a cambiar”, siempre que sus representantes hagan su trabajo. Asimismo, señala que, de llevarse o no la Gaviota en Viña del Mar, estará agradecida a Dios.

“Es lo que siempre haré hasta el final de mis días (agradecer a Dios). Sea cual sea el resultado, estaré orgullosa de lo que dejamos en el escenario”, añadió en el diario local Luz Merly, quien asegura que en el futura se ve “con más discos, más canciones, recorriendo más lugares del mundo, llevando nuestra música y, de hecho, me veo mucho más feliz”.

