Gonzalo Calmet y Marco Romero compusieron 'Vamos Perú', la nueva canción del hincha peruano. | Fuente: Difusión

Marco Romero y Gonzalo Calmet se conocieron sobre la grama de una cancha. Aficionados a las pichangas de fines de semana, su amistad se afianzó en el área de la música, en la que este año decidieron poner todo su talento para marcar su mejor gol: “Vamos Perú”, el nuevo tema del hincha de la selección peruana.

La canción, sin embargo, nació de manera muy casual. “Gonzalo me busca en mi academia de baile ‘Cree en ti’ y me dijo para componer una canción, pero yo no tenía ganas”, contó Romero a RPP Noticias. Tras convencerlo, la letra y la melodía surgió con naturalidad, y fue producida “de forma profesional” para después presentarla ante la Federación Peruana de Fútbol.

Aquel día de marzo, todo sucedió más rápido de lo esperado. “Llegamos a la Federación para mostrarles la canción. Y ese mismo día no teníamos idea de que la Federación presentaba el abono blanquirrojo como una gran novedad. Luego de escucharla, todos se miraban diciendo: ‘Esta canción nos mueve’. Dos o tres horas después, estábamos en una conferencia de prensa, presentando ‘Vamos Perú’ como la canción oficial de la hinchada”, comentó Calmet.

Entonces, ocurrió la pandemia. El fútbol hizo una pausa, no había goles que gritar. Pero varios meses después, el tema resurgió entre quienes ven remotamente a la selección peruana prepararse para el Mundial Qatar 2022. “Vuelve a nacer una ilusión que va acompañada de un ritmo. La música siempre ha estado al lado del fútbol, es como un aliciente”, sentenció Romero.

SER HINCHA DEL PERÚ

¿Qué caracteriza al hincha peruano? “Su capacidad de aguante”, respondió Romero. “Uno no olvida y valora los nuevos triunfos”, añadió Calmet en alusión a los largos 36 años sin asistir un Mundial. “Y hay dos etapas de la hinchada peruana: la de los jóvenes que crecen un Perú ganador, con una mentalidad que está pasando al hincha de atrás [la segunda etapa], que pasamos momentos de penuria”, reforzó el otro músico.

El hincha peruano lleva la obstinación en las venas. O, en su defecto, tiene un compromiso con la selección similar al de un matrimonio: en las buenas y las malas. Y, actualmente, pese a un último partido de dudoso resultado en el que la blanquirroja perdió ante la verdeamarela de Brasil, parece una herejía afirmar que el Perú atraviese un mal momento futbolístico. Una etapa que, según Calmet, ofrece “pruebas fehacientes” para recuperar la fe por la camiseta.

A esa creencia le canta “Vamos Perú”, un tema que además incluye los títulos de las históricas “Yo creo en ti”, “Perú campeón”, “Y se llama Perú” y “Contigo Perú”, imprescindibles en cada antesala y triunfo de nuestra selección. “También es rendirle un tributo a esos grandes momentos que hemos vivido como peruanos y quedarán siempre con nosotros”, sostuvo Romero, para quien el fútbol ofrece, en momentos críticos, una invitación hacia “algo positivo”.

“El fútbol es de esos pocos deportes donde la hinchada canta”, añadió Calmet, quien opinó que el rol de este deporte es el de “generarnos un poco de ilusión, unirnos por redes sociales o dentro de casa, así sea para renegar un poco, nos moviliza”.

LA CONVOCATORIA DE LAPADULA: ¿A FAVOR O EN CONTRA?

Tanto Romero como Calmet se mostraron a favor de la convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana. “Es correcta, toda persona que tenga sangre peruana en las venas tiene derecho de defender a su patria en algún momento”, dijo el primero. “Totalmente de acuerdo, quien tenga las ganas de apoyar a la selección, tiene que ser bienvenido”, comentó el segundo.

Este 13 de noviembre, en el próximo partido contra la selección de Chile para las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, la hinchada esperará resultados. Y también cantar "Vamos Perú" con el corazón.