Tony Succar ofrecerá un concierto en el Gran Teatro Nacional este 18 y 19 de febrero. | Fuente: RPP Noticias

El éxito tocó a la puerta de Tony Succar el año pasado. No fue para menos: ganar dos Latin Grammy significó todo un logro, pero también un llamado a comprometerse con nuevos proyectos. Y el percusionista los asume con actitud, pero no libre de ciertas complicaciones.

“Me trata bien, pero es una vida muy intensa”, confesó el productor a RPP Noticias. “Muchas propuestas. Y como soy una persona maniática de la música —me encanta trabajar con gente nueva—, me olvido decir que no tengo tiempo. He visto mi vida cambiar en tan poco tiempo, que a veces no lo puedo disfrutar, no me puedo tomar una pausa, porque esta carrera es así. Si no tomas la oportunidad cuando tiene que ser, se te va el tren”, añadió.

Pero Succar se mantiene en sus trece. Entre sus proyectos nuevos, está el sencillo que recientemente grabó con la cantante puertorriqueña La India, además de un videoclip próximo a estrenarse. “También tuve el honor de que me inviten al Día Mundial de la Salsa en Puerto Rico, que será el 8 de marzo”, dijo el músico. Adicionalmente, se encuentra elaborando un disco junto a Richard Bona y Alfredo Rodríguez, dos artistas importantes del jazz.

“Tengo muchas cosas más pasando por el estudio, hablando con Warner, Sony, disqueras grandes”, manifestó el creador de “Más de mí”. Y, como si fuera poco, manifestó que está trabajando en un documental. “Se trata de lo que yo he pasado con estos dos últimos de mi carrera. No tenemos distribuidora todavía, queremos terminarlo primero, pero yo quiero verlo en Netflix o Hulu. O tal vez como YouTube Original. Yo sé que en Perú le va a gustar mucho, especialmente a los músicos jóvenes”.

Cómo hizo su primer disco, consiguió las licencias de las canciones de Michael Jackson, construyó su estudio, grabó un álbum en el garaje de su casa y más. Sobre eso iría este documental de un artista que se considera hecho a base de “puro trabajo”.

ENTRE SU CARRERA Y LA FAMILIA

Con tantos proyectos encima, Tony Succar aceptó que es complicado sobrellevar una vida en casa. “Me casé en julio del año pasado. Fue como grabar un disco, la boda del año para mí. Mi esposa es una persona que debe entender bastante y a veces nos peleamos como toda pareja, porque no puedo pasar todo el tiempo que tal vez otras parejas pueden pasar”, refirió.

Además, tras perder recientemente a su abuela y luego de que su abuelo sufriera un accidente, el ganador de dos Latin Grammy reconoció que, emocionalmente, ha pasado por momentos difíciles en los últimos meses. “Si la música no fuese una cura para mi alma, no puedo haber estado aquí”, indicó.

Sin embargo, Succar no se deja vencer ante la adversidad y continúa apostando por tocar junto a nuevos artistas peruanos, como es el caso de Daniela Darcourt, quien será la invitada especial en un concierto que ofrece este 18 y 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional. “Aquí en Perú veo que está saliendo buena música y para mí es un honor ser parte de esta nueva ola”, apuntó.

En ese sentido, el también salsero destacó que Amy Gutiérrez es una de las cantantes con quien le interesaría trabajar y no escatimó elogios a otros artistas de la escena local. “Una cantante espectacular. Nosotros colaboramos también con la orquesta You Salsa. Soy fan de Amy. Josimar también es bueno, como Yahaira Plasencia también, que está haciendo un trabajo con Sergio George. Sé que le va a ir muy bien”, aseveró.

