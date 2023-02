Tony Succar: Mira el tráiler de “Más de mí” documental que contará su trayectoria musical | Fuente: Tony Succar

Tony Succar anunció el lanzamiento de su nuevo documental llamado “Más de mí”, que narra su inspirador viaje, desde sus humildes inicios como artista independiente, grabando en el garaje de sus padres, hasta convertirse en el ganador del Latin Grammy en 2019.

Este especial musical fue filmado en un período de dos años y reúne voces de algunos de los mejores artistas y compositores de la música latina que participaron en la grabación del disco que lleva el mismo nombre.

“Más de mí” está dirigido y producido por Tony Succar y cuenta con la participación de artistas como Gian Marco, Ángel López, Jean Rodríguez, Isaac Delgado, Haila Mompie, Cimafunk, Alexander Abreu, Obie Bermúdez, Debi Nova, Ronald Borjas, Richard Bona, y más de 80 músicos que trabajaron en el disco homónimo, grabando en Perú, Estados Unidos y Cuba.

"Más de mí" busca inspirar

“El propósito de ‘Más de mí’ es inspirar a las personas a seguir sus sueños sin importar los obstáculos y nunca darse por vencidos”, asegura el productor musical Tony Succar. "Nunca imaginé el éxito que tendría y nunca me detuve en los fracasos pasados o los éxitos futuros, solo me concentré en el presente y en crear lo que más amo: la música", agrega.

El álbum "Más de mí" recibió cuatro nominaciones al Latin Grammy 2019 y ganó en las categorías como Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa e incluye versiones latinas de los temas de Michael Jackson: "P.Y.T." y “She’s Out of My Life”.

El documental “Más de mí” se estrenará el 20 de mayo a nivel mundial. Cuenta con el apoyo de Tondero Distribuciones y ya está disponible la venta en el siguiente enlace: https://live.tonysuccar.com/.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer