'Si tú te atreves', la colaboración de Daniela Darcourt y Tito Nieves, superó las 2 millones de visitas en YouTube. | Fuente: Instagram

Si tú te atreves”, de Daniela Darcourt y Tito Nieves, ya superó los 2 millones de visitas en YouTube. La colaboración entre la peruana y el puertorriqueño fue producida a distancia de la mano del productor Sergio George. A un mes de su estreno en la plataforma de videos, el tema goza del éxito.

A través de sus redes sociales, el ícono de la salsa celebró la nueva cifra alcanzada por el tema y se mostró agradecido con sus seguidores y el público. En ese sentido, no desperdició la oportunidad para anunciar buenas noticias para sus fans: dentro de poco, lanzarán el video oficial de la canción.

“Más de 2 millones de views en YouTube. ¡Saben que, aunque no entienda mucho de estas cosas como saben, agradezco muchísimo su apoyo a la canción y al lyric video! Estamos trabajando para el video oficial… Después les contaremos. ¡Gracias Familia!”, escribió sobre el buen recibimiento de “Si tú te atreves”.

DANIELA DARCOURT EXTRAÑA LOS CONCIERTOS

A pesar del reciente éxito de “Si tú te atreves”, su colaboración con Tito Nieves, la cantante Daniela Darcourt demostró su lado más nostálgico frente a sus seguidores. La pandemia de COVID-19 provocó una paralización en la industria musical, especialmente, de los conciertos presenciales.

En su cuenta oficial en Instagram, Darcourt se sinceró sobre todo lo que ha sentido durante los meses de la cuarentena, en los cuales no ha podido volver a pararse sobre un escenario. Por esa razón, deseó que pronto todos los “artistas del mundo” puedan volver a reanudar sus actividades.

“Extraño el escenario y toda su magia. Todos estos meses fuera de la tarima, me han enseñado el verdadero significado de cada una de las emociones que el escenario me regala... Extraño con el alma a mis músicos, a mis amigos, a mi gente coreando cada una de mis canciones. Les juro que no cambio esa adrenalina por nada”, expresó la intérprete de “Señor mentira”.

