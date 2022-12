La reconocida intérprete peruana habla sobre su nominación al Latin Grammy 2020, la música afroperuana y el país que desea en rumbo al Bicentenario. | Fuente: Difusión

En los Latin Grammy 2020, inesperadamente –como cuenta ella misma ‑ Susana Baca se ubicó entre los nominados peruanos en una gala muy distinta por la pandemia. Sin embargo, el paso y reconocimiento de la cantante por el extranjero no es ninguna sorpresa, es más, ella admite para RPP Noticias haber sido una representante de la música afroperuana, cuya herencia y legado se traduce en los otros candidatos nacionales de la premiación.

Susana Baca ha sido nominada en diversas ocasiones al Grammy y Latin Grammy. Primero, con el disco Super Seven titulado “Canto”, donde ella participó con destacados artistas Rick Trevino, Caetano Velos, Albert Salas y otros más. La forma en cómo ella habla de esta primera ceremonia (“muy gringa”, según describe a los Grammy) revela su amor por la identidad latina y la necesidad de llevarla a todos los espacios.

“Nadie bailaba y los latinos que habían tenían miedo de bailar. Así que paré y bailé, y el pianista Eddie Palmieri, feliz de la vida que yo bailaba. Esa fue la primera nominación, no lo gané”, cuenta la intérprete de “Negra Presuntuosa”. “La segunda nominación fue con mi disco ‘Lamento negro’, que hicieron una edición pirata en Europa y lo lanzaron. Gano ese Grammy, entonces después de eso, me nominan porque participé de un proyecto muy hermoso con Calle 13, ‘Latinoamérica’. Eso fue en el 2011, entonces ahí lo ganamos entre todos”.

'A Capella' es el disco de Susana Baca producido durante la cuarentena obligatoria por la COVID-19. Es uno de los nominados a los Latin Grammy 2020 en la categoría de Mejor álbum folclórico. | Fuente: Difusión

En un 2020 azotado por la pandemia y una situación complicadísima para la industria musical, Susana Baca sintió una profunda tristeza por la falta de ese contacto con el público, compañeros de escenario, amistades y familia. Con 76 años, la ex ministra de Cultura confiesa que la pregunta “¿qué voy a hacer?” era lo único que tenía presente en medio de la frustración por el disco que iba a lanzar en Londres y la imposibilidad de ofrecer conciertos presenciales.

“La angustia empezó a llenar mi alma, corazón, cuerpo y pensamiento”, revela Baca a RPP Noticias. Y por recomendación de su esposo Ricardo Pereira, decidió trabajar en canciones a capela, tal como la pareja se conoció cuando él la vio subir en un escenario y todavía, en ese entonces, no tenía músicos.

“Entonces, me convenció y empecé a abrir mi baúl de canciones. No puede faltar cantar a Vallejo, el poeta García Lorca, me acordé de los poetas populares que hay en el norte del Perú, me acordé de un señor que nos enseñó unas coplas cantadas. Fue así, elegir y claro, por supuesto que tenía que estar ‘Yo vengo frente a mi corazón’, porque todos los días de la pandemia, como un rezo, decía ‘¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón’”, agrega sobre el lanzamiento de su disco titulado “A Capella”, nominado en la categoría de Mejor álbum folclórico en los Latin Grammy 2020.

La nominación de los peruanos en la ceremonia guarda una relación entre sí: la música afroperuana está presente que nunca. Y es una realidad que otros músicos reconocen la labor de Susana Baca para abrir las puertas de esta cultura hacia el mundo. “Qué bonito que lo reconozcan y me siento bien porque hice mi trabajo. A ellos les toca abrir muchas más puertas”, agradece.

“Parece que el interés va en el mundo. Hay músicos peruanos y norteamericanos. Y yo creo, sin ninguna modestia, se debe a una difusión que se ha hecho en el mundo acerca de la música afroperuana. Creo que he sido la líder en eso, he cantado la música afroperuana en los escenarios más importantes del mundo. Claro que con todo lo que yo canto, puedo cantar música criolla, afroperuana y otras”, indica.

¿QUÉ PERÚ DESEA VER HACIA EL BICENTENARIO?

El pasado 11 de noviembre que RPP Noticias conversó con la cantante Susana Baca, más tarde en la noche hizo pública su renuncia a la renuncia a Comisión Consultiva Nacional de Cultura en medio de una crisis política y movilizaciones contra el gobierno de facto de Manuel Merino, quien terminó por dejar el cargo seis días después.

Antes de que dimitiera en su participación por lo imposible de tener una conversación consensuada para la celebración del Bicentenario y con un contexto de protestas en la ciudadanía, le habíamos consultado cómo se imaginaba nuestro país hacia el cumplimiento de sus 200 años.

“Quiero un país diverso, hermoso y pluricultural, de muchas culturas juntas haciendo crecer este país. (…) Eso abrazarlo, eso es el Perú. Quiero un Ministerio de Cultura sólido que puede establecer que somos eso, hay que cuidar de ese patrimonio”, expresó tras la vacancia de Martín Vizcarra. “Eso nos llevaría a curarnos. Un país donde no existan los corruptos, donde si alguien viene a corromper que los denuncie y no se pase nada. Que vuelva la inteligencia y decencia a la política, los que están no lo son”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer