Susana Baca: “He caminado con esfuerzo y tenacidad cada minuto de mi carrera , me he cumplido a mi misma” | Fuente: Difusión

Una mujer con una intuición de vanguardia. Así se define Susana Baca cuando habla de su carrera musical entregada a la revaloración de la música afroperuana y a la fusión de ritmos urbanos con sus canciones poemas.

Ganadora de tres Latin Grammy, el primero por su álbum “Lamento Negro” (2002), el siguiente por el tema “Latinoamérica” interpretado junto a “Calle 13” (2011) y el tercero obtenido recientemente por su álbum “A capella”, grabado “de la manera más rudimentaria”, cuenta, en estos tiempos de encierro que la alejaron de los escenarios debido a la pandemia por la COVID-19.

En el marco de su cumpleaños número 77, RPP Noticias la invitó, mediante un cuestionario, a hacer un repaso de su carrera, sus logros, sus pendientes- si es que tiene alguno- , el feminismo y su preocupación sobre el futuro de miles de niñas y niños de escasos recursos que no están encontrando en la educación remota una oportunidad para salir de la pobreza.

El canto a la mujer

La investigadora musical cuenta que su “intuición de vanguardia”, aprendida de los músicos contestatarios que conoció a lo largo de su vida la invitaron a proponer cosas diferentes, como su decisión de cantarle a la mujer desde la admiración como con el tema “María Lando” o con “Poema” escrita por Carlos Oquendo de Amat. “Siempre fue mi ideal no cantar canciones que mancillaban a las mujeres, encontré en la palabra de los poetas una nueva palabra”, cuenta Susana Baca

Y es esto mismo lo que le ha permitido tener una conexión distinta con los artistas jóvenes con quienes explora la fusión, como con Wendy Sulca con quien grabó el tema “Mujer montaña” como denuncia a la violencia de género.

“Mi relación con los jóvenes, siempre ha sido la búsqueda, no creo que haya jóvenes, hoy, que quieran seguir cantando el vals “Víbora”, ya no se sostienen esos valses machistas que desprecian a la mujer. Los jóvenes reflexivos de hoy, cantan a la mujer como creadora, como un ser de la naturaleza. Entonces, yo sí creo que mi palabra fue una evolución y esta manera se consolida con los jóvenes en ese sentido”, asegura.

Si bien Susana Baca no se identifica como una mujer feminista siente que camina del lado de la lucha por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

“No las desoigo (a las feministas), las siento a mi lado. Soy mujer y sí considero que reclamo con todas ellas un equilibrio, una equidad para la mujer, porque cuando uno sale a caminar por los pueblos jóvenes y las regiones más empobrecidas, uno ve que la autoridad, la perseverancia de la vida está en esas mujeres. Ellas llevan el timón del hogar, ellas se hacen cargo de los hijos. Entonces el futuro está en ellas”, asegura.

“Creo firmemente que hay que empoderar más a las mujeres, para evitar que esos hijos sin una educación de equidad de género, salgan machistas. Nosotros como sociedad debemos empoderar y reconocer el papel de la mujer”.

Su legado

A lo largo de estos años, Susana Baca ha ganado tres Latin Grammy y diversos reconocimientos en el extranjero, como la Orden de las Artes y las Letras de Francia, pero más allá de los premios físicos o discográficos, asegura haber ido más allá ya que deja un legado.

“Yo creo que uno de los premios, para mi, más significativos y para los peruanos es haber abierto puertas a muchos jóvenes en el exterior (...) El Grammy es muy Hollywood, maravilloso sí, pero lo otro es un reconocimiento más que discográfico. Ser una Caballera de las Artes o llevar entre otras, la medalla de Sor Juana Inés de la Cruz de los mexicanos, son mi mejor regalo al trabajo, a la dedicación y a la honestidad, pero también es un legado a todos mis compatriotas”, comenta.

¿Y su gran pendiente?

“Creo que no tengo ningún pendiente, he caminado con esfuerzo y tenacidad cada minuto de mi carrera y lo mejor lo he hecho de manera transparente. Me he cumplido a mí misma”, comenta Susana Baca, segura de cada uno de los pasos que ha dado en su carrera musical y de haberse ganado a su público “en la cancha”. Sin embargo, siente que un pendiente podría ser llegar a los corazones de los jóvenes para que revaloren el trabajo de los artistas.

“Lo que me gustaría todavía lograr es, persuadir a los jóvenes y ciudadanos a una mayor conciencia de la importancia de construir una sociedad en nuestro país, donde destaquemos la labor de sus creadores y artistas. Nosotros somos aquellos seres humanos que vamos a llenar el alma del mundo, porque tenemos cosas que decir, porque tenemos habilidades e historia. Somos dignos tejedores, alfareros, artistas, poetas, escritores, cantantes, músicos... Esto es una tarea pendiente, asegura.

El impacto de la pandemia

Entre las cosas más difíciles que le ha tocado ver durante el último año de restricciones por la pandemia están el poco apoyo que han recibido los artistas peruanos y el impacto de las clases remotas en zonas como Cañete.

Susana Baca cuenta que como todos, tuvo la esperanza en el bono decretado para los artistas pero que este “no llegó a todos y de pronto nos enteramos que el dinero de este bono se agotó”. “Lo que más me afligió es ver a mis colegas músicos, muchos trabajando en lo que sea, los he visto vendiendo caramelos y sentí tristeza por nuestra sociedad que no nos protege. Los artistas no somos importantes, quizás, porque sin nosotros, igual se hace la economía. Se hacen ricos, pero ignorantes”, cuenta a RPP Noticias.

La exministra de Cultura también se refiere con palabras firmes sobre las limitaciones de la educación remota y asegura que “las familias pobres de nuestros pueblos provincianos vamos a tener una generación perdida”.

“Yo vivo ahora en Cañete y veo muchas gentes empobrecidas y desamparadas, esos niños que al no tener las clases presenciales no van a dar saltos educativos. Las clases por internet para muchísimos de ellos, no significan nada, no van a progresar, no pueden hacerlo donde no hay un internet para todos”, asegura. “Cómo hacer una clase en una pantallita de 2 x 2 pulgadas, así, cómo pueden avanzar, ¿si ni siquiera pueden controlar su buena o mala ortografía?”, agrega.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.