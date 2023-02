Susan Ochoa se refirió a la internacionalización de su carrera, después de su exitosa participación en Viña del Mar 2019. | Fuente: Instagram

Susan Ochoa inicia el año con nuevos proyectos, y también se refirió a la internacionalización de su carrera, después de su exitoso recorrido en Chile. Como se recuerda, la artista peruana triunfó en Viña del Mar 2019, y desde entonces busca continuar produciendo música a nivel nacional.

“Empiezo el año con el pie derecho. Estoy enfocada en la música, con ganas de seguir adelante”, aseguró Ochoa a la prensa sobre el nuevo contenido que lanzará este año. “He ido a Chile, he ido a México y este año no será la excepción”.

Asimismo, la intérprete de “Ya no más” comentó que la posibilidad de hacer una carrera en el extranjero no es fácil, y por el momento, expresó su deseo de quedarse en nuestro país, y disfrutar de todo lo que este le ofrece.

“¿Radicar (en el extranjero)? No, yo me quedo en mi Perú, acá se come rico. (...) Sí, qué artista no quiere sobresalir un poco más, pero eso es poco a poco. No es fácil, no tengo un padrino o madrina. Soy una artista independiente, pero con ganas y que hace las cosas bien”, dijo acerca de las dificultades que experimentan los cantantes peruanos fuera del Perú.

SOBRE YAHAIRA PLASENCIA

Al preguntarle si desearía producir con alguien como Sergio George, actual productor de Yahaira Plasencia, Susan Ochoa aseguró que ahora mismo sus objetivos están en colaborar con artistas nacionales. Sin embargo, no cierra la posibilidad de trabajar con músicos de otro país.

“Yo estoy haciendo mis canciones ahora con la maestra Eva Ayllón”, manifestó la cantante peruana, y agregó: “No cierro la puerta a nada”.

En esa misma línea, Susan Ochoa reveló que mantiene una relación de amistad con la cantante de salsa. “No me meto en problemas de otros. Al contrario, soy amiga de Yahaira, un beso para ella”, comentó.

