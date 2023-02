Polo Palomino, padre de la cantautora Ruby, falleció a los 73 años. | Fuente: Andina

Polo Palomino, la primera voz del Dúo Mixto Huancayo, falleció a los 73 años en el Hospital Guillermo Almenara luego de ser víctima de un paro cardíaco. Su hija, la cantautora Ruby Palomino, lamentó su partida.

“Me encuentro triste, porque ya no está físicamente con nosotros, pero tranquila porque mi padre me ha dejado una gran herencia de amor por nuestro folclor y las ganas de seguir difundiendo su legado musical”, manifestó la ganadora de "La Voz Perú" al diario Trome.

Polo Palomino formó parte del Dúo Mixto Huancayo a lo largo de más de cinco décadas sin interrupciones. Tras su fallecimiento, un enorme legado lo sobrevive gracias a su aporte a la música andina.

Gracias a su amplia trayectoria musical junto a la agrupación, el artista pudo traspasar fronteras y llevar su propuesta a escenarios en Estados Unidos, Japón, Corea y diversos países del continente europeo.

En vida, Palomino obtuvo diversos galardones. El Instituto Nacional de Cultura le dio la medalla Kuntur Premio Nacional de Folklore, mientras que la Municipalidad de Huancayo lo declaró Patrimonio Cultural Musical. La Municipalidad de Lima, por su lado, le otorgó un reconocimiento junto a Raúl García Zárate, Pastorita Huaracina (in memoriam), Manuelcha Prado, entre otros.

Entre sus temas más representativos, su público siempre recordará la destacada “Súplicas de amor”, así como “Nuestra casita”, “La hora de la verdad”, “Hermosa mujer”, entre otros sencillos que pusieron en alto los sonidos del Ande.