“Guerrera nací y me iré así”, entona Renata Flores en quechua para el sencillo “Chañan Cori Coca” que lanzó en noviembre del año pasado. Con una gran producción cinematográfica y de vestuario, la artista ayacuchana había dado un pequeño adelanto de lo que será su primer álbum contado desde la perspectiva femenina de la historia del Perú.

Recientemente, la cantante de 19 años participó en un reto de baile por el Día de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, y destacó cuál es el propósito detrás de la iniciativa que involucra a su música: “Es un con un propósito de empoderar a la mujer grabando un video bailando ‘Chañan Cori Coca’, un adelanto de mi álbum que también se viene por esas fechas”.

Flores se inspiró en la legendaria guerrera Inca para grabar “Chañan Cori Coca” y el videoclip oficial, cuya producción se llevó a cabo en su natal Ayacucho con talentos y profesionales de dicha ciudad. Asimismo, este repaso –en quechua y español– de personajes femeninos no quedara allí, porque ha trabajado en un disco completo, donde vuelca identidades de diferentes épocas, que se estrenará en marzo por el Mes de la Mujer.

“El inicio es de Chañan Cori Coca, que es la época del imperio, después viene el mestizaje, la Colonia, la Independencia y la República. Es una cronología y cada parte de la historia va a representar una mujer, hemos encontrado a muchas: Chañan Cori Coca, Francisca Pizarro, Beatriz Coya, María Parado de Bellido, Rita Puma Justo”, detalló en conversación con RPP Noticias.

La más grande motivación de Renata Flores es “empoderar y representar la fuerza de la mujer”, es decir, aquello que también necesitamos las mujeres en la actualidad. Sobre los sonidos que tendrá el álbum, asegura que “es toda una fusión de sonidos, pop, trap y R&B con música tradicional”.

El acercamiento al freestyle

El quechua es símbolo de la herencia cultural de los ancestros en el Perú, pero a puertas de la celebración del Bicentenario, quienes lo hablan todavía enfrentan la discriminación desde sus mismos compatriotas. Por esa razón, el aprendizaje, conocimiento y difusión masiva son grandes armas para combatir los prejuicios hacia los quechuablantes.

Como una de las impulsoras del quechua en la música, Renata Flores también destaca por su cercanía a ritmos del trap y rap, el género de moda en distintas partes del mundo que se escucha gracias a artistas urbanos que cantan en español. ¿Existe una posibilidad de también verla en reconocidas competencias como la Batalla de los Gallos?

“Sí, son batallas que me gusta ver. En Ayacucho, junto con la Asociación Cultural Surca, hicimos un concurso de jóvenes de freestyle y canto. Estuve de jurado y fue muy bonita esa experiencia, también raperaron en quechua. No estaría mal hacerlo, pero lo que me gusta más es componer. El freestyle lo estoy practicando todavía. Sería bueno en alguna oportunidad cuando esté más lista”, admitió Flores.

Y agrega que el manejo de este idioma para la improvisación al estilo de rap no es tan difícil como parece para la gran mayoría: “No es tan complicado, el español sí es un idioma complicado. Al igual que el español, también se tiene que practicar en quechua”.

A su corta edad, Renata Flores tiene claro que el camino para el quechua en la música tiene que abrirse cada vez más tal como ha sucedido con otros géneros musicales como el K-Pop. “Es algo que se tiene que lograr con el tiempo, que más artistas hagan música en su idioma originario y poder combinarlo con el español, inglés o coreano. No quedarnos atrás”, concluye para RPP Noticias.

