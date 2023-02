Pocho Prieto lanza su primer álbum solista “Viajero del tiempo” | Fuente: Pocho Prieto

Luego de más de 30 años como vocalista del grupo Río, Arturo 'Pocho' Prieto presenta su primer disco como solista titulado “Viajero del Tiempo”, en el que explora temáticas y sonidos distintos a los del famoso trío de pop rock nacional.

Pocho Prieto empezó a trabajar en este disco en época prepandémicas y lo terminó cuando el país y el mundo ya estaba paralizado por culpa de la COVID-19. Sin embargo, eso no impidió que el músico cumpla con uno de sus sueños: grabar con los hermanos Saúl y Manuel Cornejo, fundadores de la legendaria banda nacional “We All Together”. Junto a ellos también participó Miguel Yance grabando el álbum en los MCA Studios de Maranga

“Quería expresar la idea de que somos mortales y en algún momento no estaremos físicamente, pero nuestra música, a través de las composiciones, la voz y los instrumentos, estarán siempre. Y cuando escuchen tu voz, cuando ya no estés, será como viajar por el tiempo”, comenta Pocho Prieto.

El cantante eligió la canción “Volaremos” como primer sencillo, a la que también le hizo un video dirigido por él mismo con una temática bastante apocalíptica y con un mensaje que llama la atención al público sobre lo que está pasando en el mundo actual: la pandemia, el abuso de los recursos naturales, la sobrepoblación y un futuro cada vez más incierto entre las personas.

“Creo que es un buen tiempo para reflexionar sobre nuestra presencia en el planeta y cómo lo hemos superpoblado, diezmado en recursos naturales, somos una especie autodestructiva”, señala Pocho Prieto. “El tema del virus nos ha afectado tanto, que es momento de ver nuestra permanencia como seres vivos en un mundo que se está debilitando. Por más vacunas que nos pongamos, se acaban los recursos naturales”, explica el artista.

“Viajero del Tiempo” ya está disponible en todas las plataformas musicales digitales.

