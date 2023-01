Naïa Valdez lanza su primer EP compuesto de seis canciones. | Fuente: Instagram

Desde que la cantante de pop folk Naïa Valdez lanzó el video de su sencillo "Helado de mango", su carrera ha ido en ascenso. No solo se ha presentado en el festival Selvámonos, que se lleva a cabo año tras año en Oxapampa, sino que fue una de las artistas peruanas seleccionadas para cantar en el Culturaymi de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Lo de Naïa es suerte pero también mucho trabajo duro, pues acaba de lanzar su primer EP compuesto por seis temas propios y está a punto de lanzar otro sencillo y un nuevo videoclip. Eso no es todo, ahora que está creciendo como artista, Naïa aprovecha sus tiempos libres para reunirse con su club de fans. Mientras pueda, dice con sinceridad, seguirá haciéndolo.

Tres de las canciones que componen este primer EP ya habían sido publicadas en redes y las otras tres son inéditas. En conjunto, se presentan como seis temas inclinados a lo acústico, en los que la calidad vocal de su intérprete se luce. Y es que con cada nuevo proyecto que emprende, Naïa entiende la trascendencia de su evolución como artista y la importancia de soñar cada vez más alto.

Conversamos por primera vez cuando habías sacado a la luz el video de tu canción ‘Helado de Mango’ y ahora estás lanzando tu primer EP.

Sí, se llama ‘Saber Volar’ y tiene seis canciones con una onda muy diferente a ‘Helado de Mango’, que es más para bailar, más veraniego. Este es un EP un poco más —siento yo— de invierno, como para estar tranquilo y descansar.

Es cierto, ¿por qué decidiste inclinarte por un estilo más acústico?

Se dio así, pero el objetivo para mí ha sido las letras sean un poco más profundas. Siento que cuando una canción tiene una energía más sentimental, la voz se luce y es protagonista.

Has tocado y cantado mucho este año, inclusive estuviste en el Culturaymi, de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Hemos estado tocando en varios eventos: se dio lo del festival Selvámonos y estamos muy felices porque pudimos ir a tocar a Oxapampa. Fue una gran aventura. También tocamos para los Juegos Panamericanos en el Culturaymi y fue increíble. Me sorprendió mucho porque había bastante gente y el show fue muy entretenido. Me encantó ser parte de eso, lo disfruté bastante.

¿Qué hay detrás de la letra del tema que conforma tu nuevo EP: “La calle está enredada”?

Esa canción la compuse pensando en mis primeras amistades cuando entré a la universidad. Creo que cuando eres joven y estás empezando a conocerte a ti mismo, haces los amigos más reales y las amistades tienen más sentimiento. También a veces uno se separa de esas amistades y compuse esa canción extrañándolos un poco, porque me alejé de ellos y recuerdo que hacíamos música juntos y soñábamos muy en grande.

En la canción 'La calle está enredada', Naïa habla sobre sus amistades de la juventud temprana. | Fuente: Instagram

¿Cuánto ha avanzado la Naïa que estudiaba música en comparación a la de ahora que ya se presenta en festivales y conciertos?

Creo que he cambiado mucho porque la vida te muestra que no todo es como lo sueñas pero, al mismo tiempo, sueño más grande ahora de lo que soñaba cuando recién entraba a la universidad. Desde que empecé a sacar mi música y a concentrarme en este proyecto las cosas han empezado a ir bien y eso me hace muy feliz y hace que sueñe más en grande, porque quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo y, de todas maneras, quiero dedicarme a esto. Es bueno haber ido evolucionando.

Y la evolución se refleja en esta producción.

Este disco es una oda a mi lado folk, a mi lado tranquilo y dulce, por eso quiero que las próximas canciones sean para bailar, de la misma onda que ‘Helado de mango’ para crear un equilibrio.

¿Cuándo podremos verte en un nuevo videoclip?

Una de las canciones del disco se llama ‘Playa’ y es un tema muy íntimo, por lo que quería hacerle un videoclip algo casero, como la misma canción. Quiero que sea algo especial, que refleje todo el sentimiento que tiene la canción. Y, para el siguiente sencillo, sí me gustaría hacer un video más producido.

En el mes de octubre la intérprete lanzará la séptima canción de su primer disco. | Fuente: Instagram

¿Trabajarás con el mismo equipo que produjo tu último videoclip?

Me gusta mucho el equipo con el que trabajamos para ‘Helado de Mango’, y la chamba de Donald Wilson, así que se lo voy a proponer. Vamos a ver si va por su onda y si le gusta la propuesta.

Ahora que ya tocas en festivales dentro del Perú, ¿qué opinas sobre la inclusión de agrupaciones de cumbia en el polémico evento Vivo X el Rock?

Me parece muy positivo que incluyan nuevas bandas y no entiendo la razón por la cual la gente se está molestando, creo que ese festival ha ido evolucionando con los años: ya no se trata solo del rock; se trata de la música. Van a haber bandas nacionales e internacionales de ese género, entonces creo que ese lado está satisfecho. ¿Por qué no rescatar que así se conocen nuevos géneros? Además, me parece muy bien que hayan elegido a Wendy Sulca y a Clara Yolks que son solistas mujeres, porque anteriormente este festival tenía a una gran cantidad de bandas masculinas. Está muy bueno que haya agrupaciones nuevas y no tiene nada de malo incorporar a nuevos artistas. Este festival es la mejor excusa para enriquecernos con lo que tenemos como país.

Naïa Valdez fue una de las artistas seleccionadas para cantar en el Culturaymi de los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: Instagram

Ahora que tu música está sonando cada vez más y es compartida, sobre todo, en redes sociales: ¿te has enfrentados a comentarios negativos?, ¿cómo has lidiado con ellos?

Siempre hay alguien que cree que tiene el derecho de dar una opinión sobre, no necesariamente, tu música: a veces es sobre cómo te ves o porque no están de acuerdo con tu estilo o tus opiniones. Encuentro la mayor cantidad de trolls negativos en YouTube, porque al video de ‘Helado de mango’ le fue muy bien. Hay de todo… comentarios sobre mi peso, mi color de pelo, de todo. Pero no tienen ningún lugar en mí, la negatividad uno siempre se la va a encontrar, pero creo que debemos dejarla de lado y escuchar solo cuando sea un comentario constructivo.

Sin embargo, también has ganado muchos fanáticos.

Mi relación con mis seguidores es muy buena. Gracias a ‘Helado de Mango’ se formó un club de fans, justo hemos tenido un picnic con ellos ayer y es emocionante porque se saben mis canciones y todavía tengo el privilegio de poder hacer esas actividades con ellos en las que puedo conocerlos. Además, poco a poco la base de fans va creciendo y a veces es un poco más difícil conocerlos a todos pero trato, por lo menos en esta etapa de mi carrera, en la que todavía puedo contestarle a todas las personas posibles, abrazar a todos los que quieren un abrazo o una foto, porque para mí es muy importante saber quiénes están siguiéndome.

Naïa Valdez en RPP | Fuente: RPP

Estas son las próximas presentaciones de la cantante:

- 19 de septiembre: Audiomúsica Benavides- 5 de octubre: Huancayo- 11 de octubre: Trujillo- 12 de octubre: Chiclayo- 24 de octubre al 1ero de noviembre: Gira en México