Myriam Hernández elogió a Susan Ochoa por su triunfo en Viña del Mar 2019. | Fuente: RPP Noticias / Instagram

Myriam Hernández ha tenido un consagrado paso por Viña del Mar ya sea como presentadora o artista. La cantante le brindó unas palabras de elogio a Susan Ochoa por las dos dos gaviotas de plata que se llevó en la presente edición.

"Me parece una excelente artista. Estoy muy feliz porque se llevó ese doble premio y también me alegré muchísimo por Perú. Miles de felicitaciones a todos ustedes y a Susan", comentó la intérprete chilena a RPP Noticias.

Este 10 y 11 de mayo, Myriam Hernández ofrecerá dos conciertos en Perú y, el Día de la Madre, se estrenará una nueva temporada de la versión chilena de "Yo soy" donde ella presidirá el jurado. La cantante de "El hombre que yo amo" recalca que, aunque sea un programa de imitación, sí se pueden encontrar talentos.

"Han llegado personas que no imitan muy bien al personaje original, pero sí cantan muy bien. Esas personas sí pueden hacer una carrera interesante. Les he dicho 'cantas muy bien. No imitas al personaje, pero puedes hacer una carrera con tu estilo'. Se descubren personas", recalcó la intérprete que se encontró con una imitadora de ella misma. "Fue muy buena, le dí mis consejos", agregó.

LA MÚSICA URBANA

En 2018, Myriam Hernández comentó que le gustaba una canción de música urbana, "Amorfoda" de Bad Bunny, y terminó grabando una respuesta a la misma. La intérprete encuentra algunas letras que le gustan en dicho género mientras "no todo sean malas palabras, hay algunas canciones bonitas".

También considera que hay varias jóvenes cantantes ─Karol G, Becky G, Natti Natasha y Mon Laferte─ que están surgiendo y acaparando los éxitos y ránkings.

MÁS INFORMACIÓN CONCIERTOS

Arequipa: 10 de mayo en el Palacio Metropolitano Bellas Artes.Lima: 11 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Entradas disponibles en el portal www.entradaya.com

