Con más de diez años de trayectoria, Mia Mont sigue a paso firme en la música y lanzó su nuevo tema 'Nos separó'. | Fuente: Difusión

Han pasado poco más de diez años desde que Mia Mont debutó en la escena musical peruana con su disco "Antifantasía". Su carrera no tardó en encumbrarse hasta estar nominada a los Premios Heat Latin Music Awards, en el 2015, y desde entonces, según confesó en entrevista con RPP Noticias, no ha hecho otra cosa más que adaptarse.

"Cuando comencé, solamente había Twitter y Facebook, no habían más redes sociales y las plataformas recién comenzaban. Me ha tocado pasar todo ese cambio, porque el artista tiene que reinventarse siempre", dijo la cantante, quien hace poco lanzó su nuevo tema "Nos separó", que contó con la colaboración de Susan Prieto y Asmir Young.

Se trata de un sencillo que refleja cómo Mia Mont ha ido adaptándose a las nuevas corrientes musicales. Mezcla de cumbia con sonidos urbanos, la artista empezó a inclinar su balanza creativa hacia esta fusión a partir de su hit "Lero, lero", que marcó "una nueva etapa" de su carrera en la que se metió de lleno a la composición.

"Me voy hacia temas como el empoderamiento, reírnos de cosas que nos pasan, que en un momento pudieron afectarnos, pero con el tiempo la mejor manera de dejarlo ir es mirar atrás y reír", señaló. Fruto de este entorno distendido es "Nos separó", una "canción tan divertida" en la que sus colaboradoras tuvieron la libertad de poner sus propios toques musicales.

"En el caso de Asmir Young, súper power con su rapeo, creo que eso es algo que aporta mucho a la canción, y Susan Prieto tiene una voz hermosa, con un tipo de flow también, y cada una tiene algo en lo que resalta. Eso me parece lo bonito de colaborar con alguien, que en su parte de la pista pueda lucirse al máximo", apuntó.

Lejos de ver a sus colegas como competencia, para Mia Mont las mujeres deben apoyarse entre sí a fin de poder "seguir creciendo como artistas". "Y es algo que sentí con ellas en la canción. Fue una experiencia muy chévere que ha fluido de la mejor manera", manifestó.

Oportunidades en la pandemia

Que Mia Mont continúe vigente se debe en buena parte al optimismo con que maneja su carrera. Y también a la dedicación que le pone a cada uno de sus sencillos. Aunque la industria musical ya no sea la misma de sus inicios, ella señaló que la tecnología le ha dado a los artistas "muchas herramientas" para acercarse al público sin depender de la radio o la televisión.

Por ello, no es accidental que frente a los efectos de la pandemia de la COVID-19 en el rubro, la cantante de "Por él" y "Buscándote" haya apostado por enfocarse en generar contenido para sus redes sociales sin descuidar, eso sí, su música. "Me dije que la música no puede parar, es lo que yo hago, a lo que me dedico", precisó.

Así, en medio de la crisis, Mia Mont tomó "más control" sobre su carrera y asumió, junto a su equipo interno, la grabación de sus propios videoclips. "Yo trabajo con mi familia, con mis dos hermanos mayores", contó. Y es junto a ellos que viene trabajando en nuevos proyectos, como el lanzamiento de un EP en septiembre que, sí o sí, contendrá más cumbia urbana.

Por ahora, mientras sus seguidores y algunos influencers siguen sumándose a su reto viral #NosSeparóChallenge, la cantante mira con esperanza su futuro. "Estoy bien contenta con las canciones y colaboraciones que tengo para este año", dijo. Sus fans, sin duda, toman nota de lo que vendrá.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.