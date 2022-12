Mauricio Mesones vuelve a la escena musical con 'Pagarás' y una canción compuesta por Daniel F. | Fuente: Instagram / Mauricio Mesones

Para Mauricio Mesones, exvocalista de Bareto, existe un horizonte más allá del grupo al que alguna vez perteneció. Renunciar la agrupación luego de 11 años fue, en sus palabras, la mejor decisión que pudo haber tomado, pues, según confesó a RPP Noticias, ahora cuenta con un mayor poder de decisión sobre sus propios proyectos.

Solo así pudo resurgir “Pagarás”, tema que marca su regreso a la escena musical, además de un retorno de esa cumbia amazónica —“música tropical peruana”, precisó— que hallaba en el sonido de la guitarra eléctrica su mejor aliado. “Cuando estaba en Bareto, siempre proponía varias canciones, mayormente todos los hits que soltaba la banda. Les propuse hacer ‘Pagarás’, pero no me hicieron mucho caso”, manifestó.

De la mano de un selecto grupo de “cumbia all stars” (Juan Rebaza y Martín Choy, exguitarrista de La Sarita y Los Mojarras, entre otros), Mesones le dio vida a un sencillo compuesto por Manuel Mantilla —también conocido como “Humo de cigarrillo”—, cuyo recorrido se prolonga a través del repertorio de distintas agrupaciones cumbiamberas como Grupo 5 y Armonía 10.

Así, el artista tomó las riendas de su música, mostrándose más recuperado de las heridas provocadas por su salida de Bareto. “Me reconforté en mi familia”, dijo a RPP Noticias. “Yo no salí de Bareto porque haya querido; si hubiese querido, lo habría planificado bien y lo hubiese hecho después de los Juegos Parapanamericanos”, añadió.

CON LA MENTE EN SENCILLOS

Aunque confesó no haber visto la presentación de Bareto en los Juegos Parapanamericanos —“no la vi por salud”, reconoció—, el músico aseguró que tras su renuncia recibió llamadas de personas que querían trabajar con él. “Mucha gente me comenzó a llamar para grabar con ellos, porque siempre habían querido grabar conmigo y no con ellos [Bareto]”, señaló.

Sin embargo, debido a que su salida de la banda resultó abrupta, Mesones se aventuró a enfocarse en darle vida a sencillos que tenía pendientes antes que a crear discos cuya producción le tomaría más tiempo y compromiso por ser de largo aliento. En ese sentido, luego de lanzar “Pagarás”, reveló que viene produciendo un tema compuesto por el rockero Daniel F.

“Antes de terminar 'Pagarás', yo ya estaba trabajando hace mucho tiempo esta canción. Ya está empezada, tengo la maqueta, es una canción increíble. Daniel F es un tremendo compositor, muy versátil, además. En Leuzemia, por ejemplo, ya había hecho una cumbia llamada ‘Caramelo de limón’”, explicó.

Dedicado a la música desde los 14 años, no es gratuito que el cantante haya decidido continuar con la cumbia peruana como su género predilecto. “La música tropical peruana y el folclore siempre ha sido el hilo que marca mi vida”, expresó para RPP Noticias. Y, en ese sentido, se mostró optimista en cuanto al futuro de un ritmo que mantiene su vigencia en las radios peruanas. Si de algo está seguro Mauricio Mesones, es que está de vuelta, pero para quedarse.

