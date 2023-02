Mauricio Mesones fue vocalista de Bareto durante 11 años.

Mauricio Mesones sorprendió a todos sus seguidores cuando, en agosto pasado, anunció su alejamiento de Bareto, agrupación de la cual fue vocalista durante 11 años.

Ahora que el cantante ha iniciado una nueva etapa como solista -al lado de músicos de trayectoria como Martín Choy (La Sarita, Los Mojarras) y Rafael Miranda- se animó a revelar algunas de las razones que lo llevaron a tomar la importante decisión de dejar el exitoso grupo fusión.

Un adelanto de "Pagarás", el tema que interpretará Mauricio Mesones con su nueva agrupación.

"Yo no tenía pensado salir de Bareto. Salí por cosas que... bueno, pasaron. Son cosas que yo no estaba dispuesto a soportar", comentó Mauricio Mesones en el programa "Encencidos" de RPP Noticias.

El cantante confesó que, en medio de esta decisión, se encuentra feliz. "Para mí es bonito poder venir y decirlo: yo no salí de Bareto porque haya querido, salí de Bareto porque habían cosas que yo no estaba dispuesto a soportar y hay cosas que, al menos para mí, se quedan en el camerino", agregó.

Sin ahondar en detalles, Mauricio Mesones descartó que haya tenido planes de lanzarse como solista antes de tomar su decisión.

"Yo no salí por querer hacer una carrera de solista y no salí porque me sentí opacado. Salí por problemas completamente ajenos a lo musical", sostuvo.

LA ARTILLERÍA MUSICAL

Sobre la agrupación que lo acompañará en sus próximos shows, como el Vivo X el Rock, Mauricio Mesones aseguró que se ha rodeado de personas muy talentosas.

"No tengo una banda, tengo un tanque militar", bromeó. "Estoy al lado de Martín Choy, una persona que ha marcado la tendencia de la música peruana dos veces con La Sarita y Los Mojarras. Fue bonito cuando me senté con él y le comenté del proyecto y me dijo 'vamos'".

Mauricio Mesones adelantó que la primera canción que lanzará con su nueva banda es una que forma parte del catálogo tropical. "Uno de mis cantantes favoritos es Carlos Ramírez Centeno, que hace poco falleció. Él grabó una canción que se llama 'Pagarás', o más conocida como 'El humo del cigarrillo'. Ya lo estamos grabando".

"Para poder cantar bien una canción, para mí, por lo menos, es importante conocer al autor y que él mismo te diga qué sintió cuando la hizo. En este caso ya estamos grabando el tema y su compositor, Manuel Mantilla, me dio la autorización".

